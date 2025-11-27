Crnadak: "Vidim da je Košarac sa jahte napao Blanušu"

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Staša Košarac rekao je da je Branko Blanuša, kandidat opozicije na posljednjim izborima za predsjednika RS, svojom izjavom da "nema razlike između glasa Bošnjaka i Srbina" ponizio borce Vojske RS i srpski narod.
- Izjava Branka Blanuše da "nema razlike između glasa Bošnjaka i Srbina" možda lijepo zvuči u političkim salonima pojedinih ambasada ili na "sarajevskoj sećiji", ali u realnom životu Republike Srpske i te kako postoji razlika", poručio je Košarac.
Dodao je da je Blanuša time "ponizio 26.048 pripadnika policije, Vojske Republike Srpske i drugih jedinica koji su dali živote u Odbrambeno-otadžbinskom ratu za Republiku Srpsku", te ocijenio da je "sramota za opoziciju da se ovako prodaje za šaku bošnjačkih glasova, a glumi patriotizam i posvećenost RS-u".
Na njegove izjave reagovao je Igor Crnadak, šef Kluba poslanika PDP u Narodnoj skupštini Republike Srpske. On se oglasio na mreži X:
- Vidim da je Košarac sa jahte napao Blanušu, nešto oko toga koliko je Srba glasalo za njega. Za koga su glasali Denis Šulić, Alen Šeranić, Zlatan Klokić, Senka Jujić, Bojan Vipotnik, Srebrenka Golić, Davor Pranjić, Nada Tešanović..? - upitao je.