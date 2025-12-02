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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Nesreća kod Mostara: Povrijeđene dvije osobe

Povrijeđene osobe su vozilom Hitne pomoći prevezene do Kantonalne bolnice "Dr. Safet Mujić" u Mostaru

S lica mjesta. M. Smajkić / Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

2.12.2025

Dvije osobe su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se danas u 15,15 sati dogodila na magistralnom putu M-17 u mjestu Ortiješ, južno od Mostara.

Povrijeđene osobe su vozilom Hitne pomoći prevezene do Kantonalne bolnice "Dr. Safet Mujić" u Mostaru. Stepen njihovih povreda još nije utvrđen.

U nesreći su, potvrđeno je za portal "Avaza" iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, učestvovala tri vozila, dva putnička i teretno.

Saobraćaj se na ovom dijelu puta odvija usporeno, a više informacija bit će poznato nakon uviđaja koji obavljaju pripadnici Policijske uprave Mostar

# ORTIJEŠ
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# MOSTAR
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