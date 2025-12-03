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FHMZ

Oblačno vrijeme danas u BiH, mjestimično slaba kiša

Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 4 do 10, na jugu zemlje do 14 °C

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Anadolija

Dž. R.

3.12.2025

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. 

U prvom dijelu dana slaba kiša je moguća u Hercegovini, centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosna. Na planinama slab snijeg. U ostatku dana povremeno slaba kiša ponegdje na jugu. Vjetar slab, u većem dijelu zemlje, južni i jugozapadni. 

Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 4 do 10, na jugu zemlje do 14 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 3, a dnevna oko 7 °C.

Biometeorološka prognoza relativno je nepovoljna. Pod utjecajem pogoršanja, povremene kiše i južnog strujanja, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se pojačati, izraženije u poslijepodnevnim i noćnim satima. 

Moguće su meteopatske reakcije u vidu dekoncentracije, glavobolje, nervoze, reumatskih i bolova na mjestu povreda, nesanice. Poželjno je reducirati aktivnosti. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
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