Stranci žele da se riješi pitanje državne imovine

Sudeći prema izjavama visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt), jedna od glavnih tema dvodnevnog zasjedanja Vijeća za implementaciju mira (PIC) bila je pitanje državne imovine.

Političari, kao i visoki predstavnik, naglasili su da se ovo pitanje treba riješiti na način da se poštivaju odluke Ustavnog suda BiH, ali i da ne ispaštaju veliki projekti kao što su Koridor 5C ili projekt Južne interkonekcije, iza kojeg će, sudeći prema posljednjim informacijama, stajati američki kapital. Šmit je poručio da ovo pitanje koči razvoj BiH.

Puna funkcija

Zastupnik NES-a u Predstavničkom domu PSBiH i jedan od inicijatora da se pitanje državne imovine zakonski riješi Jasmin Emrić (NES) kazao je za „Avaz“ da je u svom obraćanju na sastanku s predstavnicima PIC-a naglasio da se mora rješavati u skladu s presudama Ustavnog suda BiH, koje su potvrdile da je titular BiH i da Parlamentarna skupština može zakonodavnim i institucionalnim okvirom urediti raspolaganje i upravljanje.

Dodao je da u postojećem zakonodavnom okviru postoji odredba koja propisuje nadležnost Komisije za državnu imovinu da može napraviti izuzeće u opravdanim slučajevima. Naveo je kako je to i ranije rješavano, a kao primjer je naveo kupovinu zemljišta za izgradnju Ambasade SAD.