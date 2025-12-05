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FHMZ

Pretežno oblačno vrijeme u BiH, poslijepodne kiša

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 9°C, na jugu zemlje do 14°C

Pretežno oblačno vrijeme. Avaz

Dž. R.

5.12.2025

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. 

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5°C, na jugu zemlje do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 9°C, na jugu zemlje do 14°C.

U Sarajevu oblačno. Kiša se očekuje od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 3°C, a najviša dnevna oko 7°C.

Nastavlja se period lošijih biometeoroloških prilika. Tmurno vrijeme, uz povećan sadržaj vlage u zraku, kod osjetljivih osoba može uzrokovati izraženije tegobe. Moguće su reakcije u vidu reumatskih bolova, glavobolje, nervoze, malaksalosti. Hronični bolesnici trebali bi reducirati boravak na otvorenom i ne pretjerivati sa aktivnostima. Moguće su i epizode zagađenijeg zraka u urbanim sredinama, čemu bi također trebalo posvetiti pažnju te se prilagoditi novonastalim okolnostima.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
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