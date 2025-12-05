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VELIKE GUŽVE

Saobraćajni kolaps u Sarajevu: Formirale se duge kolone

Velike gužve zabilježene su danas u poslijepodnevnim satima na ulicama Sarajeva

Duge kolone - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Dženana Redžepagić

5.12.2025

Velike gužve zabilježene su danas u poslijepodnevnim satima na ulicama Sarajeva. Formirale su se duge kolone vozila, a saobraćaj se kretao znatno sporije nego inače.

Kiša je dodatno otežala situaciju na cestama, pa su vozači nailazili na usporen promet i česta zadržavanja. Najveća zagušenja bilježe se u periodu između 15 i 18 sati, što je problem koji se ponavlja gotovo svakog dana.

Veliki broj automobila koji ulazi u grad i kreće se glavnim saobraćajnicama uzrokuje svakodnevne blokade, a loši vremenski uslovi dodatno otežavaju kretanje kroz Sarajevo.

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