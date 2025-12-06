Počela je isplata penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Federalni Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje saopćio je da će penziju za novembar primiti 464 hiljade 203 penzionera, za šta je osigurano 315,6 miliona maraka.

U Republici Srpskoj isplata novembarskih penzija počet će u ponedjeljak, piše BHRT. Iz Ministarstva finansija Republike Srpske je saopšteno da je za 299 hiljada korisnika izdvojeno 168 miliona maraka, i da će krajem decembra biti isplaćena i penzija za tekući mjesec. Istraživali smo kako žive penzioneri u Bosni i Hercegovini.

Život na kašičicu ukratko je opis sudbine većine penzionera u Bosni i Hercegovini sa skromnim penzijama. Osamdesetpetogodišnja penzionerka iz Banjaluke kaže da živi kako mora, prilično loše. Na tržnici kupuje voće i povrće, što je, kako primjećuje, najviše poskupjelo u ovoj godini. Meso joj je preskupo, pa ga kupuje jednom sedmično. Kada plati režijske troškove, ne ostane joj ni sedam maraka dnevno za hranu.

Zahtjev Udruženja penzionera i u Republici Srpskoj je povećanje penzije u idućoj godini od 10 posto. Vlasti u Republici Srpskoj najavile su početkom godine povećanje od 6,2 posto. Gotovo 20.000 penzionera prima

Ratko Trifunović, predsjednik Udruge umirovljenika Republike Srpske govorio je za BHRT.

- Svako opštinsko udruženje ima svoje programe podjele socijalne pomoći i redovno brinu ako je penzioner trenutno u socijalnoj krizi da mu se pomogne iz članarine solidarnosti koju plaćaju penzioneri – rekao je Trifunović.

Mladen Milić, ravnatelj Fonda MIO RS kazao je da je tačno propisano da se svake godine vrši redovno godišnje usklađivanje penzija po principu 50 posto rasta prosječne plate u protekloj godini i 50 posto rasta cijena na malo ili stope inflacije.

Iako su penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine veće, anketirani penzioneri isto se žale da ne mogu platiti najosnovnije režijske troškove, hranu i lijekove. U Savezu udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine traže da u hitnu parlamentarnu proceduru budu upućene Izmjene i Dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Ističu da penzioneri i u ovom entitetu teško žive i da vode računa o svakoj kupovini.