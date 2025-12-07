Gradio je svoj Vareš i čuvao posebne vrijednosti

Vijest o iznenadnoj smrti Zdravka Maroševića, načelnika Vareša, koji je preminuo u 70. godini, duboko je ražalostila sve njegove sugrađane, prijatelje, poznanike, ali i brojne političke i društvene aktere. Jer, Marošević je bio izuzetno cijenjen i uvažen, prije svega, kod svojih sugrađana, bez obzira na njihovu etničku ili drugu pripadnost. Bio je poznat i priznat kao čovjek koji je gradio mostove među ljudima, ukratko, narodski rečeno - bio je ljudina.
Stoga, ne čudi što se od Maroševića biranim, toplim i riječima zahvale za sve što je učinio u svom dugogodišnjem radu opraštaju mnogi.
Izgradnja povjerenja
Izraze saučešća povodom Maroševićeve smrti uputio je i član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, istakavši da je s dubokim žaljenjem primio vijest o iznenadnoj smrti Zdravka Maroševića.
- Njegov odlazak je veliki gubitak za porodicu, građane općine Vareš i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Bio je čovjek koji je svojim primjerom doprinosio izgradnji povjerenja unutar lokalne zajednice, čuvajući njen multietnički karakter i tretirajući ga kao posebnu vrijednost. Profesionalnim angažmanom doprinio je razvoju Vareša i njegovom čvrstom povezivanju i saradnji s gradovima i općinama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Izraze saučešća upućujem porodici, prijateljima, građanima općine Vareš, kao i svima koji su poznavali Zdravka Maroševića – naveo je Bećirović.
Od Maroševića se oprostio i predsjednik HDZ-1990 Ilija Cvitanović koji je uz najdublje izraze sućuti njegovoj porodici, prijateljima, saradnicima i cijelom Varešu naglasio da će on ostati upamćen kao načelnik koji je uvijek stavljao dobrobit Vareša i njegovih ljudi ispred svega.
- Njegov doprinos lokalnoj zajednici, njegova smirenost, otvorenost i spremnost na suradnju ostavit će trajni trag. Bio je čovjek dijaloga, odgovornosti i most između ljudi, bez obzira na njihove razlike - naveo je Cvitanović.
S posebnim pijetetom od Maroševića su se oprostili iz Saveza logoraša BiH. Oni su se Maroševiću, prije svega, zahvalili kao velikom rodoljubu i borcu za istinu.
- Bio je veliki čovjek i pojavom i karakterom, očigledno, za razliku od većine koji su pojavom takvi, a karakterom nas prilično razočaraju. S obzirom na to da stalno imamo obilježavanja širom BiH, kojih je 56, imamo priliku da se sastanemo s različitim osobama na različitim pozicijama. Međutim, vezano za načelnika Maroševića više puta smo uvidjeli njegov jasan nastup koji se zalaže za pravdu i ne sakriva istinu. Jednostavno, imao je karakter da kaže šta se dešavalo, prije svega, na području Stupnog Dola i Vareša - rekao je za „Dnevni avaz“ Seid Omerović, predsjednik Saveza.
Ukazao je i na to kako ljude trebamo cijeniti dok su oni živi.
Ponosan na Vareš
- S gospodinom Maroševićem smo vidjeli da smo na istoj liniji, da prihvatamo istinu i pravdu, a, nažalost, u BiH nema baš takvih primjera, iskrenih i čestitih, a pri tome zauzimaju bitne pozicije - naglasio je Omerović.
Marošević je nerijetko isticao da je njemu najvažniji čovjek, bez obzira na to kako se zove i kojoj religiji, vjeri i naciji pripada. Izuzetno je bio ponosan na Vareš kao sredinu punu različitosti. Za Vareš je govorio da je kraljevski grad koji predstavlja rodni list BiH. Tokom svog mandata istakao se projektima razvoja lokalne infrastrukture i ekonomije, kao i očuvanjem i promovisanjem rudarske tradicije Vareša.
Crtica iz biografije
Marošević je rođen 1956. godine u Varešu. Osnovnu školu završio je u Vijaci, a Elektrotehničku školu „Jaroslav Černi“ u Sarajevu. Radni vijek proveo je zaposlen u privredi, od toga tri godine kao samostalni poduzetnik. U ratu je stekao oficirski čin u Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine i kao takav otišao u penziju. U dva izborna ciklusa, 2004. – 2008. i 2012. – 2016., biran je za Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vareš. Na lokalnim izborima 2016. godine izabran za načelnika Općine Vareš, navedeno je na stranicama Općine.
On je, podsjećamo, bio član HDZ-a BiH pa je prešao u novu partiju Hrvatski demokratski savez.