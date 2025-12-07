Gradio je svoj Vareš i čuvao posebne vrijednosti

Vijest o iznenadnoj smrti Zdravka Maroševića, načelnika Vareša, koji je preminuo u 70. godini, duboko je ražalostila sve njegove sugrađane, prijatelje, poznanike, ali i brojne političke i društvene aktere. Jer, Marošević je bio izuzetno cijenjen i uvažen, prije svega, kod svojih sugrađana, bez obzira na njihovu etničku ili drugu pripadnost. Bio je poznat i priznat kao čovjek koji je gradio mostove među ljudima, ukratko, narodski rečeno - bio je ljudina. Stoga, ne čudi što se od Maroševića biranim, toplim i riječima zahvale za sve što je učinio u svom dugogodišnjem radu opraštaju mnogi. Izgradnja povjerenja Izraze saučešća povodom Maroševićeve smrti uputio je i član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, istakavši da je s dubokim žaljenjem primio vijest o iznenadnoj smrti Zdravka Maroševića. - Njegov odlazak je veliki gubitak za porodicu, građane općine Vareš i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Bio je čovjek koji je svojim primjerom doprinosio izgradnji povjerenja unutar lokalne zajednice, čuvajući njen multietnički karakter i tretirajući ga kao posebnu vrijednost. Profesionalnim angažmanom doprinio je razvoju Vareša i njegovom čvrstom povezivanju i saradnji s gradovima i općinama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Izraze saučešća upućujem porodici, prijateljima, građanima općine Vareš, kao i svima koji su poznavali Zdravka Maroševića – naveo je Bećirović.

Od Maroševića se oprostio i predsjednik HDZ-1990 Ilija Cvitanović koji je uz najdublje izraze sućuti njegovoj porodici, prijateljima, saradnicima i cijelom Varešu naglasio da će on ostati upamćen kao načelnik koji je uvijek stavljao dobrobit Vareša i njegovih ljudi ispred svega. - Njegov doprinos lokalnoj zajednici, njegova smirenost, otvorenost i spremnost na suradnju ostavit će trajni trag. Bio je čovjek dijaloga, odgovornosti i most između ljudi, bez obzira na njihove razlike - naveo je Cvitanović. S posebnim pijetetom od Maroševića su se oprostili iz Saveza logoraša BiH. Oni su se Maroševiću, prije svega, zahvalili kao velikom rodoljubu i borcu za istinu.