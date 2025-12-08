Bogunić: Uskoro prve tužbe protiv onih koji nisu prijavili imovinu

Kroz projekat EU4Justice, u saradnji s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) organizovan je tematski dijalog u Sarajevu na temu "Reformirani sistem postupanja po izvještajima o imovini i interesima nosilaca pravosudnih funkcija".

Sanin Bogunić, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTV), najavio je uoči današnje rasprave o provjeri imovine sudija i tužilaca da će ubrzo biti podnesene prve tužbe protiv onih koji tokom 2023. i 2024. godine nisu prijavili svoju imovinu.

Cilj tematskog dijaloga je omogućiti razmjenu iskustava, dobrih praksi i naučenih lekcija, uključujući i postignute rezultate, te unapređenje saradnje i razmjene podataka među institucijama, kao i digitalizacije procesa podnošenja i provjere izvještaja o imovini i interesima.

Predsjednik VSTV-a Sanin Bogunić se obratio uoči početka tog događaja u Sarajevu, navodeći da je fokus predstavljanje reformisanog sistema postupanja po izvještajima nosilaca pravosudnih funkcija.

- Sistem smo uspostavili u kratkom roku i on daje rezultate. Broj provjerenih nosilaca pravosudnih funkcija povećava se iz dana u dan - kazao je Bogunić.

Detaljnije o brojevima će govoriti tokom rasprave, a Bogunić je kazao da postoje prioriteti pri provjeri izvještaja.

- Oni koji su imenovani i stupili na dužnost su u vrhu prioriteta za provjeru. Ima pet nivoa prioriteta, prvi stepen su članovi VSTV-a i logično je da mi kao krovna institucija pravosuđa prvi prođemo te promjene, više od pola je već prošlo te provjere, i formalne i dodatne - kazao je.