Sanin Bogunić za “Avaz”: Zakoni o VSTV i Sudu BiH nisu nam ni dostavljeni, nova rješenja unešena u posljednjem momentu

Pokušaj usvajanja nacrta zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine jučer je propao, nakon što Vijeće ministara BiH nije usvojilo ni dnevni red sjednice. Sramotno ponašanje prema evropskim obavezama i neodgovornost prema građanima na ovaj način ponovo su demonstrirani, ali s druge strane jedina dobra stvar je da zakoni nisu usvojeni u formi u kojoj su predloženi, jer procedura nije bila u skladu sa zakonom.

Prema riječima predsjednika VSTV-a BiH Sanina Bogunića, predložena verzija nacrta Zakona o VSTV-u BiH uopće nije dostavljena VSTV-u, kao regulatoru sistema, kako bi dalo svoje mišljenje o ovom aktu, a za što je ovlašteno izričitom odredbom člana 17. Zakona o VSTV-u BiH. Mišljenje VSTV-a nije zatraženo ni u vezi nacrta Zakona o Sudu BiH.

- Ovo naročito začuđuje, jer je nakon neusvajanja Zakona o VSTV u Domu naroda, prije nekih pola godine, Ministarstvo pravde BiH formiralo radnu grupu, koja je mjesecima radila na izmjenama prethodne verzije. U radnu grupu su uključeni Vijeće, Ministarstvo pravde i Delegacija EU. Vijeće je dalo veliki doprinos u njenom radu, a uopšte nam nisu poznati razlozi zašto su neka nova rješenja unešena bez znanja Vijeća u posljednjem momentu – kazao je Bogunić za “Avaz”.