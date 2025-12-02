Udruženje tužilaca FBiH o Nacrtu zakona o VSTV-u: Zanemareno je mišljenje struke

Udruženje tužilaca Federacije BiH izražava zabrinutost i protivi se načinu na koji je vođen proces donošenja novog Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (VSTV BiH). Naime, rok između objavljivanja konačnog nacrta zakona i njegovog stavljanja na glasanje bio je izuzetno kratak što nije omogućilo adekvatnu stručnu analizu, javnu raspravu niti uključivanje svih relevantnih aktera u pravosuđu.

- Napominjemo da su strukovna Udruženja sudija i tužilaca (FBiH i RS ) i pored izuzetno kratkog roka koji nam je ostavljen za dostavljanje sugestija i primjedbi na pomenuti nacrt Zakona o VSTV-u BiH dana 28.11.2025. godine poslali i niz primjedbi na više spornih članova navedenog nacrta Zakona, a koje primjedbe smatramo izuizetno ozbiljnim, te zaključujemo da iste nisu ni mogle biti razmotrene, s obzirom da se nacrt Zakona o VSTV-u BiH razmatra na današnjoj sjednici VM BiH dana 02.12.2025. godine (samo dva dana nakon isteka roka za dostavljanje primjedbe i mišljenja na stranici e-konsultacije), što znači da je u principu zanemareno mišljenje struke u konkretnom slučaju u odnosu na predmetni nacrt Zakona, iako strukovna udruženja imaju ključnu ulogu u tumačenju i primjeni zakonskih rješenja koja direktno utiču na rad tužilaštava i sudova, te kvalitet pravosudnog sistema.

Udruženje tužilaca FBiH smatra da transparentnost, inkluzivnost i otvoren dijalog trebaju biti osnovni principi prilikom donošenja Zakona koji se odnose na pravosuđe.

Pozivamo nadležne institucije da omoguće širu i suštinsku raspravu te osiguraju da stručna zajednica aktivno učestvuje u kreiranju propisa od najveće važnosti za funkcionisanje pravnog poretka.

Udruženje će i dalje biti posvećeno jačanju profesionalnih standarda, nezavisnosti pravosuđa i zaštiti interesa pravne struke i javnosti - kazali su iz Udruženja tužilaca/tužitelja FBiH.

Upravni odbor Udruženja sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine u cijelosti je podržalo saopštenje Udruženja tužilaca/tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine od 02.12.2025. godine te se pridružuje svim navodima u saopštenju.