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OSIGURANA SREDSTVA

U FBiH počinje isplata invalidnina za novembar

Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama

Isplata invalidnina. FENA

FENA

9.12.2025

Federalno ministarstvo finansija je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branitelja te nositelje ratnih odlikovanja za novembar 2025. godine, u ukupnom iznosu od 30.696.604,52 KM.

Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 26.250.344,57 KM.

Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva finansija.

# FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA
# INVALIDNINE
# FINANSIJE
# ISPLATA
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