Počela isplata invalidnina za oktobar u Federaciji BiH

Nalozi upućeni bankama

Danas isplata sredstava.

FENA

10.11.2025

Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branitelja te nositelje ratnih priznanja za oktobar, u ukupnom iznosu od 31.068.780,88 KM.

Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 26.302.704,41 KM.

Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno je iz Federalno ministarstvo financija.

# FEDERACIJA BIH
# INVALIDNINE
# ISPLATA
