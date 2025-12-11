Pomozimo Senadu Begagiću koji se bori s rakom pluća

Za Senada, koji vodi najtežu životnu borbu, borbu s rakom, Pomozi.ba pokreće apel. Pozivom na 17043 donirate 2 KM. Molimo vas za podjelu apela.

- Zeničanin, Senad Begagić, 62 godine, bori se sa izrazito agresivnim oblikom raka pluća, sitnoćelijskim karcinomom bronha. Bolest se brzo proširila na limfne čvorove u grudima i jetru. Uz sve to, Senad ima i hronični bronhitis, što mu dodatno otežava disanje i svakodnevno funkcionisanje.

Zbog komplikacija koje je bolest izazvala, došlo je do ozbiljnog oštećenja nervnog sistema. Senad je ostao potpuno oduzet od struka naniže, uz jake bolove, trnce i slabost u nogama. Nalazi potvrđuju teško oštećenje nervnih korjenova u donjem dijelu kičme.

Senad se trenutno liječi kombinacijom hemoterapije i imunoterapije, uz brojne dodatne lijekove za disanje, upale i nervni sistem. Sve terapije finansira sam, uključujući i skupi lijek koji mu doslovno spašava život. Od ZZO Zenica, nažalost, dobio je odbijenicu.

Zato nam se obratio za pomoć u prikupljanju 17.099,97 eura, koliko mu je potrebno za nastavak liječenja. Trenutno je u kućnoj njezi, prima terapiju preko patronažne službe i radi fizikalne vježbe kako bi zadržao makar dio pokretljivosti.

Pozivom na 17043 donirate 2 KM za Senadovo liječenje. Donacije su moguće i klikom n aopciju "Doniraj odmah", kao i uplatom na naše standardne račune.

Hvala vam što ste uz njega. Svaka podjela, svaka marka i svaka molitva znače više nego što možete zamisliti.

Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate. Za klijente Intesa Sanpaolo Banke omogućena je donacija putem m-Intesa mobilne aplikacije, jednokratno ili uz svaki nalog plaćanja. Korisnici Sparkasse Banke mogu vršiti uplate direktno i bez naknade putem funkcije "Doniraj" u aplikaciji SIMPL, uz navođenje svrhe uplate - navode iz Pomozi.ba.