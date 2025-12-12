Konakovićeva prijava semestra nepotpuna, a uredno ovjerena i prihvaćena!

Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo je sredinom 2022. godine dobio obavijest Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića, aktuelnog ministra vanjskih poslova BiH. Kako je u obavijesti naveo Inspektorat prosvjetne inspekcije, usmjereni inspekcijski nadzori na ovom fakultetu provedeni su tokom jula 2022. godine.

“Dnevni avaz” u narednih nekoliko dana u interesu javnosti u cijelosti objavljuje rezultate inspekcijskog nadzora.

Upisan Odlukom Vijeća

FELJTON 5:

Inspektori su uvidom u predočenu dokumentaciju u odnosu na ove navode, utvrdili:

- da se Odlukom Vijeća Fakulteta od 18. 9. 2006. godine (protokolisana pod brojem: 01-4516-1 od 25. 9. 2006. godine), studenti VTŠ na osnovu podnesenog zahtjeva mogu upisati na III godinu VSŠ, ali samo na isti smjer koji su izučavali na VTŠ.

- izvršen je uvid u Obavještenje Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja kandidatima, prema kojem je u tački III navedeno da upis na treću godinu Visoke sportske škole za kandidate koji su diplomirali na Višoj trenerskoj/sportskoj školi Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu traje do 30. 9. 2006. godine i da kandidati upis mogu izvršiti bez polaganja diferencijalnih ispita i prijemnog ispita.

- upisni list na ime Elmedin Konaković u V semestar na FASTO, na smjer Menadžment u sportu od dana 29. 9. 2006. godine.

- zahtjev Elmedina Konakovića od 4. 10. 2006. godine (protokolisan pod brojem 02-5074-1 od 4. 10. 2006. godine) za odobrenje upisa na treću godinu, smjer Menadžment u sportu, i plaćanje u dvije rate.

Uvidom u Matičnu knjigu VSŠ-1/4-266/4 inspektori su utvrdili da je pod brojem dosjea 220/4 upisan Konaković Elmedin dana 20. 10. 2006. godine na smjer Sportski menadžment.

Elmedin Konaković se akademske 2006/2007. godine upisao na III godinu I ciklusa studija, stoga konkurs od 23. 6. 2006. godine nije relevantan za predmetnu situaciju, budući da se odnosi na upis studenata u I godinu I ciklusa studija.

2. U kojem statusu je Elmedin Konaković upisan u prvu godinu prvog ciklusa studija (redovni, vanredni, DL-studij)?

U odnosu na prethodno navedenu okolnost, pregledu prisutni prodekan za nastavu naglašava da, kako je već i utvrđeno iz predočene dokumentacije, imenovani nije upisan u I godinu I ciklusa studija Visoke sportske škole po bolonjskom sistemu studiranja, nego isključivo u skladu s Odlukom Vijeća Fakulteta od 18. 9. 2006. godine, na osnovu zahtjeva, kao student koji je završio Višu sportsku školu, u III godinu studija I ciklusa studija. S tim u vezi, pri tom upisu, a prema Obavještenju Fakulteta, studenti su upisani bez polaganja diferencijalnih i prijemnog ispita, dok upis u I godinu studija je bio uslovljen polaganjem prijemnog ispita.

Uvidom u Matičnu knjigu 4, u koju je pod brojem dosjea 220/4, upisan Elmedin Konaković nije naznačeno u kojem statusu je imenovani upisan, međutim, uvidom u upisni list Elmedina Konakovića od 29. 9. 2006. godine i indeks (upisnicu) imenovanog, koji se nalaze u dosjeu studenta, naznačeno je da je isti upisan u statusu vanrednog studenta.

4. Po kojem Nastavnom planu i programu je Elmedin Konaković pohađao bolonjski studij u trajanju od tri godine (prvi ciklus studija), kada je usvojen taj Nastavni plan i program (na osnovu koje odluke Nastavno-naučnog vijeća i Senata Univerziteta u Sarajevu) i koliko ispita je prema tom Nastavnom planu i programu student bio obavezan položiti da bi stekao pravo na dodjelu zvanja, uz precizno navođenje nastavnih predmeta po semestrima i godinama studija, kao s koliko ECTS kredita je svaki pojedinačni nastavni predmet vrednovan i da li je Elmedin Konaković položio sve predviđene ispite?

U inspekcijskim nadzorima je iz predočene dokumentacije koja se odnosi na nastavne planove i programe utvrđeno sljedeće:

- Odluka Vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja broj: 01-2458/1 (donesena na sjednici Vijeća Fakulteta dana 3. 6. 2006. godine) kojom je jednoglasno usvojen prijedlog novog curriculuma koji je strukturiran u skladu s Bolonjskim procesom, a koji se odnosi na osnovni studij – dodiplomski studij za zvanje profesor sporta i tjelesnog odgoja + specijalnosti i Visoke sportske škole sa sedam smjerova.

- Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1-991/06 od 21. 6. 2006. godine kojom se daje saglasnost na nastavne planove i programe Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, i to: osnovnog studija (4+1) i Visoke sportske škole;

- Univerzitetski studijski programi Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja (protokolisan pod brojem 01-2539-1 od 8. 6. 2006. godine).

Iz Univerzitetskog studijskog programa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja (protokolisan pod brojem 01-2539-1 od 8. 6. 2006. godine), Elaborat o inovaciji i transformaciji Više sportske škole u Visoku sportsku školu na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, vidljivo je da se na Visokoj sportskoj školi uspostavlja sedam smjerova, između ostalih studijski smjer Sportski menadžment, da se diplomiranjem stiče stručni naziv sportski trener s visokom stručnom spremom ili drugi naziv ovisno o završenom studijskom smjeru, da studij traje šest semestara, odnosno tri školske godine, da se studij završava izradom i odbranom diplomskog rada, kao i da odbrani diplomskog rada student može pristupiti nakon što položi ispite iz svih studijskih predmeta, te da će se studij ustrojiti kao vanredni studij, prema priloženom Nastavnom planu i programu, i da svi kandidati prijavljeni na konkurs za upis podliježu prijemnom ispitu.

7. Kada je Elmedin Konaković izvršio ovjeru prvog, drugog, trećeg, četvrtog, petog i šestog semestra, odnosno kada je izvršio ovjeru prve, druge i treće studijske godine u sklopu prvog ciklusa studija i koliko je ostvario ECTS kredita u vrijeme ovjere svakog semestra, odnosno studijske godine?

Neposrednim uvidom u dosje studenta Elmedina Konakovića, inspektori su utvrdili:

- Upisni list o prijavi semestra na ime Konaković Elmedin, broj dosjea 220/4, kao vanredan student upisao se u VI semestar bez datuma upisa, dok je u dijelu Podaci o semestru navedeno da je student VI semestra, te da je u V semestru akademske 2007/2008. godine slušao 6 predmeta, koji su navedeni, a radi se o predmetima V semestra, bez datuma, ovjeren pečatom Fakulteta i potpisom ovlaštenog lica visokoškolske ustanove.

- Upisni list o prijavi semestra na ime Konaković Elmedin, bez broja dosjea, kao vanredan student upisao se u VI semestar bez datuma upisa, dok je u dijelu Podaci o semestru navedeno da je student APS, te da je akademske 2007/2008. godine slušao 6 predmeta, koji su navedeni, a radi se o predmetima VI semestra, bez datuma, ovjeren pečatom Fakulteta i potpisom ovlaštenog lica visokoškolske ustanove.