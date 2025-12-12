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FELJTON (5)

Konakovićeva prijava semestra nepotpuna, a uredno ovjerena i prihvaćena!

Predmeti semestara su bez datuma, ali ovjereni pečatom Fakulteta i potpisom ovlaštenog lica visokoškolske ustanove

Faksimil nalaza Inspektorata prosvjetne inspekcije: Evidentiran Konakovićev upis I godine 2006/2007., a zatim prekrižen, i potom upis III godine 2006/2007., dok ostali podaci nisu evidentirani. Facebook - Avaz

Istraživački tim "Dnevnog avaza"

12.12.2025

Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo je sredinom 2022. godine dobio obavijest Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića, aktuelnog ministra vanjskih poslova BiH. Kako je u obavijesti naveo Inspektorat prosvjetne inspekcije, usmjereni inspekcijski nadzori na ovom fakultetu provedeni su tokom jula 2022. godine.

“Dnevni avaz” u narednih nekoliko dana u interesu javnosti u cijelosti objavljuje rezultate inspekcijskog nadzora.

Upisan Odlukom Vijeća

FELJTON 5:

Inspektori su uvidom u predočenu dokumentaciju u odnosu na ove navode, utvrdili:

- da se Odlukom Vijeća Fakulteta od 18. 9. 2006. godine (protokolisana pod brojem: 01-4516-1 od 25. 9. 2006. godine), studenti VTŠ na osnovu podnesenog zahtjeva mogu upisati na III godinu VSŠ, ali samo na isti smjer koji su izučavali na VTŠ.

- izvršen je uvid u Obavještenje Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja kandidatima, prema kojem je u tački III navedeno da upis na treću godinu Visoke sportske škole za kandidate koji su diplomirali na Višoj trenerskoj/sportskoj školi Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu traje do 30. 9. 2006. godine i da kandidati upis mogu izvršiti bez polaganja diferencijalnih ispita i prijemnog ispita.

- upisni list na ime Elmedin Konaković u V semestar na FASTO, na smjer Menadžment u sportu od dana 29. 9. 2006. godine.

- zahtjev Elmedina Konakovića od 4. 10. 2006. godine (protokolisan pod brojem 02-5074-1 od 4. 10. 2006. godine) za odobrenje upisa na treću godinu, smjer Menadžment u sportu, i plaćanje u dvije rate.

Uvidom u Matičnu knjigu VSŠ-1/4-266/4 inspektori su utvrdili da je pod brojem dosjea 220/4 upisan Konaković Elmedin dana 20. 10. 2006. godine na smjer Sportski menadžment.

Elmedin Konaković se akademske 2006/2007. godine upisao na III godinu I ciklusa studija, stoga konkurs od 23. 6. 2006. godine nije relevantan za predmetnu situaciju, budući da se odnosi na upis studenata u I godinu I ciklusa studija.

2. U kojem statusu je Elmedin Konaković upisan u prvu godinu prvog ciklusa studija (redovni, vanredni, DL-studij)?

U odnosu na prethodno navedenu okolnost, pregledu prisutni prodekan za nastavu naglašava da, kako je već i utvrđeno iz predočene dokumentacije, imenovani nije upisan u I godinu I ciklusa studija Visoke sportske škole po bolonjskom sistemu studiranja, nego isključivo u skladu s Odlukom Vijeća Fakulteta od 18. 9. 2006. godine, na osnovu zahtjeva, kao student koji je završio Višu sportsku školu, u III godinu studija I ciklusa studija. S tim u vezi, pri tom upisu, a prema Obavještenju Fakulteta, studenti su upisani bez polaganja diferencijalnih i prijemnog ispita, dok upis u I godinu studija je bio uslovljen polaganjem prijemnog ispita.

Uvidom u Matičnu knjigu 4, u koju je pod brojem dosjea 220/4, upisan Elmedin Konaković nije naznačeno u kojem statusu je imenovani upisan, međutim, uvidom u upisni list Elmedina Konakovića od 29. 9. 2006. godine i indeks (upisnicu) imenovanog, koji se nalaze u dosjeu studenta, naznačeno je da je isti upisan u statusu vanrednog studenta.

4. Po kojem Nastavnom planu i programu je Elmedin Konaković pohađao bolonjski studij u trajanju od tri godine (prvi ciklus studija), kada je usvojen taj Nastavni plan i program (na osnovu koje odluke Nastavno-naučnog vijeća i Senata Univerziteta u Sarajevu) i koliko ispita je prema tom Nastavnom planu i programu student bio obavezan položiti da bi stekao pravo na dodjelu zvanja, uz precizno navođenje nastavnih predmeta po semestrima i godinama studija, kao s koliko ECTS kredita je svaki pojedinačni nastavni predmet vrednovan i da li je Elmedin Konaković položio sve predviđene ispite?

U inspekcijskim nadzorima je iz predočene dokumentacije koja se odnosi na nastavne planove i programe utvrđeno sljedeće:

- Odluka Vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja broj: 01-2458/1 (donesena na sjednici Vijeća Fakulteta dana 3. 6. 2006. godine) kojom je jednoglasno usvojen prijedlog novog curriculuma koji je strukturiran u skladu s Bolonjskim procesom, a koji se odnosi na osnovni studij – dodiplomski studij za zvanje profesor sporta i tjelesnog odgoja + specijalnosti i Visoke sportske škole sa sedam smjerova.

- Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1-991/06 od 21. 6. 2006. godine kojom se daje saglasnost na nastavne planove i programe Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, i to: osnovnog studija (4+1) i Visoke sportske škole;

- Univerzitetski studijski programi Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja (protokolisan pod brojem 01-2539-1 od 8. 6. 2006. godine).

Iz Univerzitetskog studijskog programa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja (protokolisan pod brojem 01-2539-1 od 8. 6. 2006. godine), Elaborat o inovaciji i transformaciji Više sportske škole u Visoku sportsku školu na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, vidljivo je da se na Visokoj sportskoj školi uspostavlja sedam smjerova, između ostalih studijski smjer Sportski menadžment, da se diplomiranjem stiče stručni naziv sportski trener s visokom stručnom spremom ili drugi naziv ovisno o završenom studijskom smjeru, da studij traje šest semestara, odnosno tri školske godine, da se studij završava izradom i odbranom diplomskog rada, kao i da odbrani diplomskog rada student može pristupiti nakon što položi ispite iz svih studijskih predmeta, te da će se studij ustrojiti kao vanredni studij, prema priloženom Nastavnom planu i programu, i da svi kandidati prijavljeni na konkurs za upis podliježu prijemnom ispitu.

7. Kada je Elmedin Konaković izvršio ovjeru prvog, drugog, trećeg, četvrtog, petog i šestog semestra, odnosno kada je izvršio ovjeru prve, druge i treće studijske godine u sklopu prvog ciklusa studija i koliko je ostvario ECTS kredita u vrijeme ovjere svakog semestra, odnosno studijske godine?

Neposrednim uvidom u dosje studenta Elmedina Konakovića, inspektori su utvrdili:

- Upisni list o prijavi semestra na ime Konaković Elmedin, broj dosjea 220/4, kao vanredan student upisao se u VI semestar bez datuma upisa, dok je u dijelu Podaci o semestru navedeno da je student VI semestra, te da je u V semestru akademske 2007/2008. godine slušao 6 predmeta, koji su navedeni, a radi se o predmetima V semestra, bez datuma, ovjeren pečatom Fakulteta i potpisom ovlaštenog lica visokoškolske ustanove.

- Upisni list o prijavi semestra na ime Konaković Elmedin, bez broja dosjea, kao vanredan student upisao se u VI semestar bez datuma upisa, dok je u dijelu Podaci o semestru navedeno da je student APS, te da je akademske 2007/2008. godine slušao 6 predmeta, koji su navedeni, a radi se o predmetima VI semestra, bez datuma, ovjeren pečatom Fakulteta i potpisom ovlaštenog lica visokoškolske ustanove.

Konaković u društvu Dodika. Facebook

- Upisni list o prijavi semestra na ime Konaković Elmedin, bez broja dosjea, kao vanredan student upisao se u VI semestar dana 5. 12. 2007. godine, dok je u dijelu Podaci o semestru navedeno da je student APS, te da je u V semestru akademske 2007/2008. godine slušao 12 predmeta, koji su navedeni, a radi se o predmetima V i VI semestra, bez datuma, ovjeren pečatom Fakulteta i potpisom ovlaštenog lica visokoškolske ustanove.

- Upisni list o prijavi semestra na ime Konaković Elmedin, bez broja dosjea, kao vanredan student upisao se u V semestar bez datuma upisa, dok je u dijelu Podaci o semestru navedeno da je student V semestra, te da je u I i II semestru akademske 2008/2009. godine slušao 12 predmeta, koji su navedeni, a radi se o predmetima I i II semestra, sa naznakom Ekvivalencija predmeta – razlika, dana 15. 11. 2008. godine, ovjeren pečatom Fakulteta i potpisom ovlaštenog lica visokoškolske ustanove.

- Zahtjev Elmedina Konakovića od 20. 9. 2013. godine, protokolisan pod brojem 02-3585/13 od 20. 9. 2013. godine, za odobrenje aktiviranja statusa studenta III godine s ciljem polaganja ekvivalencijie predmeta te finaliziranje studija, i Odluka Vijeća Fakulteta broj: 01-3765/13 od 23. 9. 2013. godine kojom se usvaja zahtjev Konaković Elmedina za nastavak školovanja na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja na Smjeru za obrazovanje trenera i kadrova za sport, Menadžment u sportu, uz obavezu plaćanja školarine prema Nastavnom planu i programu koji važi u akademskoj godini u kojoj nastavlja studij kao i obavezu ekvivalencije II godine.

- Upisni list o prijavi semestra na ime Konaković Elmedin, broj dosjea 220/4, bez naznake u kojem statusu, upisao se u I ciklus studija Menadžmenta u sportu, dana 30. 9. 2013. godine, dok je u dijelu Podaci o semestru navedeno da je student u V semestru akademske 2013/2014. godine kao DL student bez navođenja odslušanih predmeta, dana 30. 9. 2013. godine, ovjeren pečatom Fakulteta i potpisom ovlaštenog lica visokoškolske ustanove, u dva primjerka.

- Upisni list o prijavi semestra na ime Konaković Elmedin, broj dosjea 220/4, kao DL student upisao se u I ciklus studija, dana 12. 2. 2014. godine, dok je u dijelu Podaci o semestru navedeno da je student upisan u VI semestar, te da je u VI semestru akademske 2013/2014. godine bez navođenja odslušanih predmeta, dana 12. 2. 2014. godine, ovjeren pečatom Fakulteta i potpisom ovlaštenog lica visokoškolske ustanove.

- Upisni list o prijavi semestra na ime Konaković Elmedin, broj dosjea 220/4, bez navođenja statusa studenta, upisao se u I ciklus studija, dana 12. 2. 2014. godine, dok je u dijelu Podaci o semestru navedeno da je student upisan u V semestar, te da je u V semestru akademske 2013/2014. godine kao DL student slušao 6 predmeta, a koji su navedeni i radi se o predmetima III semestra, dana 12. 2. 2014. godine, ovjeren pečatom Fakulteta i potpisom ovlaštenog lica visokoškolske ustanove.

Podaci nisu evidentirani

Iz navedenog proizlazi da su listovi o prijavi semestra studenta Elmedina Konakovića nepotpuni, a uredno ovjereni i prihvaćeni od Fakulteta.

Inspektori neposrednim uvidom u Matičnu knjigu označenu pod brojem VSŠ-1/4-266/4, gdje je pod brojem dosjea 220/4 upisan Elmedin Konaković, utvrdili su da je evidentiran upis I godine 2006/2007. godine, a zatim prekrižen, i potom upis III godine 2006/2007. godine, dok ostali podaci nisu evidentirani. Predmetna odluka donesena je na osnovu člana 142. stav (3) i člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Nastavit će se (U idućem nastavku sve o priznavanju ispita)

# FELJTON
# OBRAZOVANJE
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
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