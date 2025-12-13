Stanje na putevima u BiH: Magla smanjuje vidljivost

Magla, mjestimično veoma gusta, smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u centralnim i sjevernim krajevima. Na dionicama u višim predjelima, na mostovima, vijaduktima i prilazima tunelima, mogući su nailasci na poledicu.

- Skrećemo pažnju i na učestale odrone i savjetujemo oprezniju vožnju - kažu iz BIHAMK-a.

Radovi na cestama

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj je zatvorena cijev u tunelu Bijela Vlaka, na dionici autoceste A-1 Bijača-Počitelj. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

U toku je sanacija kosina na magistralnoj cesti Olovo-Semizovac, zbog čega vozila saobraćaju naizmjeničnim propuštanjem. Podsjećamo, na istoj magistralnoj cesti, ali na drugoj lokaciji, također se izvode sanacioni radovi i saobraćanje je usporeno.

U mjestu Donje Paprasko, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, zbog sanacije dilatacija na mostu saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljene semafore.

Radovi su aktuelni i na autocesti A-1 dionicama Kakanj-Visoko i Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Dobro Polje-Miljevina (Sijeračke stijene), Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići) i Gacko-Foča (u Sastavcima).

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Napominjemo vozače da je na cestama u Bosni i Hercegovini obavezno posjedovanje zimske opreme, poručuju iz BIHAMK-a.