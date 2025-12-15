Konakovićev dosje: Otkud greške u dokumentima Fakulteta

11. Ako je izvršena ekvivalencija ispita, po kojem postupku, na osnovu kojih odluka i uz sudjelovanje kojih organa Fakulteta je izvršena ekvivalencija, budući da tada važećim Zakonom o visokom obrazovanju i podzakonskim propisima nije bio predviđen postupak ekvivalencije.

Kao što je već navedeno, Odlukom Vijeća Fakulteta od 18. 9. 2006. godine (protokolisana pod brojem: 01-4516-1 od 25. 9. 2006. godine), studenti VTŠ na osnovu podnesenog zahtjeva mogu se upisati na III godinu VŠS, ali samo na isti smjer koji su izučavali na VTŠ, te je Elmedin Konaković, na osnovu zahtjeva od 29. 9. 2006. godine upisan u III godinu studija. Nadalje, kako je vidljivo iz pitanja broj 8. i datuma polaganja ispita, Elmedin Konaković je položio ispite III godine, a u skladu s daljnje predočenom dokumentacijom koja će detaljno biti navedena kroz odgovore koji slijede, odbranio završni rad 5. 3. 2008. godine, a zatim polagao ispite I godine (2008. i 2009. godine), a ispite II godine polagao 2013. godine i 2014. godine.

9. Da li su Elmedinu Konakoviću tokom prvog ciklusa studija po bolonjskom sistemu studija priznavani kao položeni ispiti sa prethodno završenog dvogodišnjeg studija i ukoliko jesu koji su to ispiti? Sa koliko ECTS kredita su vrednovani ti ispiti prema dvogodišnjem Nastavnom planu i programu (ako su uopšte bili kreditirani) i sa koliko kredita su, nakon ekvivalencije, vrednovani u sklopu prvog ciklusa bolonjskog studija?

Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo je sredinom 2022. godine dobio obavijest Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića, aktuelnog ministra vanjskih poslova BiH. Kako je u obavijesti naveo Inspektorat prosvjetne inspekcije, usmjereni inspekcijski nadzori na ovom fakultetu provedeni su tokom jula 2022. godine.

Imajući u vidu činjenicu da Zakoni o visokom obrazovanju i podzakonski propisi iz predmetnog perioda nisu na snazi, i da postupajući inspektori u ovom predmetu nisu obavljali poslove prosvjetnog inspektora u predmetnom periodu, koliko su upoznati prilikom analize utvrđenog činjeničnog stanja, nije postojao podzakonski propis kojim je definiran tačan postupak ekvivalencije studija koji je važio prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2006. godine i Bolonjskog (tada novog) studija. Na osnovu kojih odluka, kojih organa Fakulteta i po kojem postupku je vršena ekvivalencija ispita/studija je detaljno opisano u odgovoru na pitanje broj 10 II dijela (prethodni odgovor).

12. U zapisniku inspekcije broj: UP-1-14-12-38-18349/19-12/02-004 od 8. 10. 2019. godine dva puta je navedeno da je imenovani položio jedan te isti ispit/predmet, i to Komunikologija u sportu, i to 18. 2. 2008. godine i 13. 12. 2008. godine, što nije moguće. Kako se isti nastavni predmet dva puta prikazuje kao položen, da li je to utjecalo na ukupan broj ECTS kredita predviđen nastavnim planom i programom, te da li i ova činjenica dodijeljenu diplomu Elmedinu Konakoviću, između svega ostalog, čini nevalidnom?

Prema Nastavnom planu i programu Visoke sportske škole prema Bolonjskoj deklaraciji – Zajedničke programske osnove (Odluka Vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja broj: 01-2458/1 (donesena na sjednici Vijeća Fakulteta dana 3. 6. 2006. godine, Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1-991/06 od 21. 6. 2006. godine kojom se daje saglasnost na nastavne planove i programe Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, i to: osnovnog studija (4+1) i Visoke sportske škole, odnosno nastavnim planovima i programima Odsjeka za školovanje trenera, Menadžment u sportu iz 2007. godine (saglasnost Senata 01-12376/07 od 28. 11. 2007. godine, aktom Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo broj: 11-01-38-3037 od 28. 1. 2008. godine daje se saglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Pravila Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, koju je donio Upravni odbor Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu 14. 12. 2007. godine – osnivanje smjerova), i koji su istovjetni u pogledu naziva nastavnih predmeta, rasporeda po semestrima i godinama, godišnjeg fonda sati (predavanja, vježbi i seminara) i ECTS studijskih bodova, inspektori su utvrdili da je nastavni predmet Komunikologija u sportu u I semestru (I godina) predviđen kao izborni predmet, 5 ECTS, ukupno opterećenje 60, i to 30 predavanja + 15 vježbi + 15 seminara, a u VI semestru (III godina) kao obavezni predmet, 5 ECTS, ukupno opterećenje 60, i to 30 predavanja + 15 vježbi + 15 seminara.

S tim u vezi, inspektorima je predočena:

– Odluka Vijeća Fakulteta od 6. 5. 2009. godine (protokolisana pod brojem: 01- 1316/09 od 14. 5. 2009. godine) o usvajanju kodova za nastavne predmete dodiplomskog studija (četverogodišnji studij) i na Smjeru za školovanje trenera i kadrova za sport (trogodišnji studij) prema kojoj je na Smjeru za školovanje trenera i kadrova za sport (trogodišnji studij), Sportski menadžment u I semestru, pod brojem 7. kao izborni predmet Komunikologija u sportu sa codom MEN1007, a u VI semestru, pod brojem 5. kao obavezni predmet Komunikologija u sportu sa codom MEN6040.

– Dodatak Diplomi Elmedina Konakovića za prvi ciklus studija u trajanju od šest semestara/tri godine, izdat od strane Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, u kojem je u dijelu položenih ispita, pod rednim brojem 1. Komunikologija u sportu, 30 predavanja + 15 vježbi, ukupno 45, šifra predmeta MEN1007, semestar I, 5 ECTS bodova, ocjena 10, a pod rednim brojem 35. Komunikologija u sportu, 30 predavanja + 15 vježbi, ukupno 45, šifra predmeta MEN6040, semestar VI, 5 ECTS bodova, ocjena 10. Uvidom u sam Nastavni plan i program, inspektori su utvrdili da je nastavni predmet Komunikologija u sportu u I semestru, predviđen u Tabeli kao izborni predmet, sa prilogom nastavnog plana i programa Sportska komunikologija, dok umjesto plana i programa nastavnog predmeta Komunikologija u sportu u VI semestru, predviđenog u Tabeli kao obavezni predmet, jeste nastavni plan i program predmeta Timski rad.

Pregledu prisutni prodekan za nastavu je u odnosu na prethodno utvrđeno izjavio da je vjerovatno učinjena greška prilikom printanja, te predočava iz Matične knjige broj 4, 5 studenata koji su kao izborni predmet u I semestru izabrali predmet Komunikologija u sportu, kao dokaz da je i njima dva puta upisan kao položen ispit Komunikologija u sportu (Sportska komunikologija), odnosno jednom kao obavezni predmet i jednom kao izborni predmet, u I i VI semestru. Nadalje, kako je prema zapisniku sa sjednice Vijeća Fakulteta od 13. 11. 2008. godine, u rasporedu otklanjanja utvrđenih razlika (I godina) je na nastavnom predmetu Komunikologija u sportu raspoređen prof.dr. Munir Talović, na traženje inspektora, inspekcijskom nadzoru je pristupio prof. dr. Munir Talović.

Greška profesora

Na upit inspektora da li je bio predmetni profesor na nastavnom predmetu Komunikologija u sportu kao izborni predmet u I semestru, i kao obavezni predmet u VI semestru, i da li su ta dva nastavna predmeta sadržajno isti, u akademskoj 2007/2008. i 2008/2009. godini, pregledu prisutni prof. dr. Munir Talović je izjavio: U predmetnom periodu sam bio odgovorni nastavnik na nastavnim predmetima Komunikologija u sportu, i to studentima I semestra, koji su izabrali ovaj predmet kao izborni, i svim studentima VI semestra smjera Menadžment u sportu, jer je prema planu bio obavezni predmet VI semestra. Ovi nastavni predmeti su različitog sadržaja, radilo se o dva različita predmeta, jer i danas prema Nastavnom planu i programu postoje nastavni predmet Sportska komunikologija kao obavezni predmet na I godini i Komunikologija u sportu kao izborni predmet na II ciklusu, a kojim su inovirani programi nekadašnjih Komunikologija u sportu, i na kojima sam raspoređen. U predočenom Nastavnom planu i programu je očigledno učinjena greška. Nažalost, ne raspolažem originalnim silabusima iz tog perioda, ali je činjenica da se radilo o dva različita predmeta i studenti su dva puta polagali taj predmet, jer je u konačnici i sadržajno različit.

Nastavit će se (U idućem nastavku o mogućnosti polaganja ispita iz različitih godina)