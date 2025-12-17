U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: BiH čekala spas, Konaković šutio

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: BiH čekala spas, Konaković šutio.

Dok evropske integracije BiH doživljavaju fijasko, a susjedna Hrvatska usvaja Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, kao potencijalne prijetnje stotinama hiljada stanovnika BiH, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković ima vremena za nove medijske ratove i obračune s novinarima.

Uhvaćen je u laži. 97 dana čekao protest Zagrebu. Nota Konakoviću dostavljena 27. juna, u ladici bila sve do 2. oktobra.

Ekipa "Dnevnog avaza" boravila je u Bosanskom Novom, gdje smo razgovarali s građanima o zbrinjavanju nuklearnog otpada na granici.

Svakako pročitajte intervju s generalnmajorom Mirsadom Ahmićem s kojim smo razgovarali o tome kakve poruke građanima šalju globalni procesi, ali i kakvu ulogu OS BiH imaju u očuvanju sigurnosti i međunarodnog kredibiliteta države.

Razgovarali smo i sa poslanikom PDP-a u NSRS Igorom Crnatkom o uvođenju novih izbornih tehnologija.

Kako je zabrana rada proizvela suprotan efekat: Neradna nedjelja porodila "dragstor ekonomiju".

Odgovarajući Klubu zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove provela je usmjereni inspekcijski nadzor na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića.

U Feljtonu 8 otkrivamo kako su datumi polaganja pojedinih ispita upisanih u indeks i na prijavi za polaganje ispita te kako u kako u matičnoj knjizi nisu upisani datumi upisa i ovjere semestara.

Donosimo i priču o svekrvi Salihi Delić koja je donirala bubreg snahi Aiši, koja je opet oboljela.

U danu kada je Crna Gora zatvorila pet pregovaračkih poglavlja s EU, osvanuli sramni grafiti koji veličaju monstruma RAtka Mladića.

Simboli grada zasjali u raskošnoj prazničnoj rasvjeti: Mostovi Sarajeva kao svijetleće razglednice grada.

Zaboravite radikalnu desnicu, popularan je novi trend. Mladi žele "Sjedinjene Evropske Države". Više o tome čitajte na stranama globusa.

Na stranama crne hronike čitajte koje su dvije osobe uhapšene zbog požara u Domu penzionera u Tuzli.

Istaknuti reditelj Dino Mustafić za "Avaz" je govorio o novoosnovanom Teatru071 i predstavi "Snajper".

Na stranama sporta donosimo najavu zaostalog susreta 15. kola WWin lige BiH između Željezničara i Sloge. Za naš list utakmicu je najavio golman Sloge Filip Erić.

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