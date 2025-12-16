U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Ukida se roming za BiH i region

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Ukida se roming za BiH i region.

Roming za zapadni Balkan, pa tako i za BiH mogao bi konačno biti ukinut naredne godine, prema preporuci najvišeg političkog tijela Evropske unije, saznaje "Dnevni avaz".

Ovaj program omogućava korisnicima da koriste mobilnu telefoniju unutar EU po istim cijenama kao kod kuće, bez dodatnih troškova.

Hrvatski sabor usvojio Zakon o izgradnji CEntra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u blizini granice s BiH. Hoće li opasni otpad će otrovati vodu u Krajini?

Nakon evakuacije na Visočici za "Avaz" je govorio Almir Karkelja, načelink GSS-a Prenj. Tvrdi kako im niko nije rekao da neće biti helikoptera za evakuaciju.

Otkrivom da je odbijena žalba advokata Tomića: Amir Pašić Faćo ostaje u pritvoru.

Zbog nedostatka ljekara zdravstvu prijeti kolaps: Najviše fali anesteziologa, kardiologa i pedijatara.

Haris Biber uoči velikog meča govorio za "Dnevni avaz". Istakao je da je potpuno fokusiran na novi izazov.

Odgovarajući Klubu zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove provela je usmjereni inspekcijski nadzor na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića

U Feljtonu 8 otkrivamo kako je datum odbrane Konakovićeva rada bez teme, ocjene i komisije. Prodekan za nastavu je izjavio da mu nije poznato zašto se datumi polaganja ispita u indeksu i prijavama tri ispita razlikuju.

Novi pokušaj održavanja sjednice Vijeća ministara. Hoće li BiH izgubiti i posljednju šansu za napredak na EU putu.

Za "Dnevni avaz" govori i kandidat za predsjednika RS Branko Blanuša. Ističe da je ponavljanje izbora jedino pravo rješenje.

Donosimo vam priču o Blažu Batiniću, penzioneru s mnogim interesima.

Vijećnik SBB-a Alija Begić poziva na dopunu zakona: Općini Stari Grad moraju da se skinu okovi. Više o tome na stranama sarajevskog kantona.

Australija slavi Sirijca koji je rizikovao vlastiti život. Ahmed al-Ahmed spriječio još veći masakr u terorističkom napadu u Sidneju.

Pjevač Emir Brunčević za naš list je govorio o privatnom životu i karijeri.

U Banjoj Luci održana edukacija trenera za UEFA B licencu. Svoja iskustva za "Avaz" podijelio je trener Ivan Sesar. Više o tome čitajte na sportskim stranama.

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