Ef. Cerić: Kovačeviću, tvoja izjava nije politika, to je moralna dijagnoza

Bivši reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH, Mustafa ef. Cerić uputio je otvoreno pismo portparolu SNSD-a Radovanu Kovačeviću ili kako se navodi “kratki izvještaj iz unutrašnjosti crne savjesti“, a povodom izjave Kovačevića koji je Aliju Izetbegovića, prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine uporedio s Adolfom Hitlerom nacističkim vođom.

Prenosimo pismo

- Ne-poštovani ne-gospodine Kovačeviću,

Vaša izjava, u kojoj Adolf Hitler i Alija Izetbegović stoje u istoj rečenici, nije politički stav. To je moralna dijagnoza. I to ne ona koju se liječi argumentima, nego ona koju historija bilježi kao simptom dubokog, upornog i voljno njegovanog poricanja zločina.

Vaša logika je fascinantna u svojoj brutalnoj iskrenosti: sud vrijedi samo kad sudi drugima, presuda postoji samo dok ne dotakne „naše“, a genocid je – kako izgleda – stvar interpretacije, montaže i dobrog osvjetljenja. Karadžić i Mladić, pravosnažno doživotno osuđeni pred civilnim međunarodnim sudom u Haagu, u vašem univerzumu postaju fusnota. Alija Izetbegović – čovjek bez optužnice – postaje Hitler. Jer zašto ne? Ako već gazimo istinu, hajde da trčimo.

Posebno je dirljivo kako s takvom lahkoćom brišete presude, masovne grobnice i DNK identifikacije, kao da se radi o pogrešno napisanoj rečenici, a ne o hiljadama imena uklesanih u kamen. U toj operaciji amputacije savjesti nema krvi – jer ste je već odavno isprali cinizmom.

Vi ne negirate genocid zato što ne znate. Vi ga negirate zato što znate tačno šta radite. Vi ne vrijeđate žrtve slučajno, nego programski. I ne, to više nema veze s politikom. To je ritualno ponižavanje mrtvih u nadi da će živi oguglati.

Zato ovo nije polemika. Ovo je bilješka sa ruba ljudskosti. Jer kad se genocid pretvara u „mišljenje“, a žrtva u „paralelu“, onda ne govorimo o slobodi govora, nego o slobodi gađenja.

Postscriptum:

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde u Haagu su civilni sudovi. Radovan Karadžić i Ratko Mladić su pravosnažno osuđeni na doživotne kazne zatvora za genocid nad Bošnjacima. Presude sadrže hiljade dokaza, svjedočenja preživjelih, forenzičke nalaze masovnih grobnica i DNK identifikacije ubijenih. Alija Izetbegović nikada nije bio optužen ni osuđen ni pred jednim sudom. Ove činjenice nisu stav, nisu mišljenje i nisu paralela. One stoje bez obzira na to ko ih poriče.