U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Hara virus gripe

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Hara virus gripe.

Kreće ranije, vjerovatno do kraja mjeseca. Zabilježena 5.952 slučaja respiratornih infekcija. Više slučajeva korone. Važna prevencija.

Na stranama sporta čitajte kako su remijem bez golova protiv Sloge iz Doboja u zaostaloj utakmici 15. kola Wwin lige BiH, fudbaleri Željezničara nastavili zabrinjavajući rezultatski niz koji ozbiljno opterećuje ionako tešku sezonu na Grbavici.

Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo je sredinom 2022. godine dobio obavijest Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića, aktuelnog ministra vanjskih poslova BiH. Kako je u obavijesti naveo Inspektorat prosvjetne inspekcije, usmjereni inspekcijski nadzori na ovom fakultetu provedeni su tokom jula 2022. godine.

“Dnevni avaz” u interesu javnosti u cijelosti objavljuje rezultate inspekcijskog nadzora. U današnjem feljtonu (10) čitajte zašto je Fakultet imao dvije prijave Konakovićevog rada.

Na petoj strani čitajte o zloupotrebama. Porezna uprava dobila upozorenje, sudovi obaraju Isovićeva rješenja.

Mogu li plaćenici iz RS i regiona, koji se trenutno na ukrajinskom ratištu bore u redovima ruske vojske, destabilizirati situaciju u regionu i po povratku potaknuti nove sukobe u BiH, pitaju se ovih dana pojedini svjetski i regionalni mediji. Jesu li povratnici s ratišta prijetnja stabilnosti BiH?

Arhitekta Hasan Ćemalović govorio je za "Avaz" o zagađenju. Institucije šute, narod se guši.

Lideri Evropske unije uoči samita poručili: Riješite sporove, okrenite se saradnji.

U rubrici "Crna hronika" čitajte o Edinu Kotoriću koji je dobio šest mjeseci kazne zatvora za bludničenje nad maloljetnicom. Njegovi sinovi oca djevojčice prijavili policiji.

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