Nije propala BiH, propali su velikodržavni projekti

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je u Vašingtonu s kongresmenkom Ann Wagner, članicom Stalnog odbora za obavještajne poslove Predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i republikanskom zastupnicom iz Savezne države Missouri.

Dosljedna podrška

Bećirović je zahvalio Wagner na njenoj dugogodišnjoj i dosljednoj podršci nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i na angažmanu u jačanju partnerstva SAD i BiH.

Naglasio je da snažno američko liderstvo ostaje od ključne važnosti za očuvanje sigurnosti i političke stabilnosti Bosne i Hercegovine.

Podcrtao je da je Bosna i Hercegovina uspješan projekt i jedna od najstarijih država u jugoistočnoj Evropi. Teza pojedinih lobista da je Bosna i Hercegovina "propala država“ je deplasirana i besmislena.

Takva degutantna propaganda predstavlja zanemarivanje historijskog konteksta i činjeničnog stanja. To je ignoriranje svega pozitivnog što je izgrađeno uz pomoć SAD-a i Zapada, od obnovljene infrastrukture, preko uvođenja jedinstvene valute, carina, pravosuđa, jedinstvenih Oružanih snaga BiH, do činjenice da je Bosna i Hercegovina danas i formalno kandidatkinja za članstvo u EU i NATO-u.

Značajne prilike

Tokom sastanka, Bećirović je istakao da Bosna i Hercegovina nudi značajne ekonomske prilike za američke kompanije, posebno u oblasti energetike i infrastrukture.

Naglasio je važnost projekta Južne gasne interkonekcije kao ključnog infrastrukturnog i energetskog projekta koji doprinosi energetskoj sigurnosti Bosne i Hercegovine, diversifikaciji izvora snabdijevanja i jačanju strateškog partnerstva sa SAD-om.

Bećirović je ukazao na značaj bh. dijaspore u SAD-u, posebno u Saveznoj državi Missouri, ističući da ona predstavlja snažnu poveznicu dvije države i važan potencijal za jačanje političkih, ekonomskih i društvenih veza.

U tom kontekstu iskazao je posebnu zahvalnost kongresmenki Wagner na njenoj snažnoj i konkretnoj podršci bosanskohercegovačkoj dijaspori u SAD-u.

Kongresmenka Wagner je potvrdila snažnu podršku nezavisnoj, suverenoj i demokratskoj Bosni i Hercegovini, naglasivši važnost nastavka reformskih procesa i jačanja saradnje dvije države, saopćeno je iz Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.