Konaković polagao ispite dok je sjedio u Vladi KS

Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo je sredinom 2022. godine dobio obavijest Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića, aktuelnog ministra vanjskih poslova BiH. Kako je u obavijesti naveo Inspektorat prosvjetne inspekcije, usmjereni inspekcijski nadzori na ovom fakultetu provedeni su tokom jula 2022. godine.

Na osnovu nalaza inspektora sačinjena je analiza svih propusta i nepravilnosti utvrđenih na FASTO-u u procesu studiranja i stjecanja diploma Konakovića. “Dnevni avaz” u interesu javnosti u cijelosti objavljuje Analizu odgovora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Sjedio na Skupštini i na ispitu

FELJTON 15:

Interesantne činjenice:

– 2. 7. 2015. godine je polagao ispit iz predmeta „Borilački sportovi“ (II semestar). Ovog datuma održana je 11. sjednica Vlade Kantona Sarajevo s početkom u 13.00 sati, kao i nastavak 10. sjednice s početkom u 12.00 sati. Odluke sa ove sjednice Skupštine su objavljene u „Službenim novinama KS“ broj: 26/15.

– 3. 7. 2015. godine je polagao ispit iz predmeta „Menadžment u sportskoj rekreaciji“ (II semestar). Ovog dana održana je press konferencija premijera i ministara povodom 100 dana rada Vlade Kantona Sarajevo.

– 1. 2. 2016. godine je polagao ispit iz predmeta „Upravljanje promjenama“.

Ovog datuma održana sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Odluke s ove sjednice Skupštine su objavljene u „Službenim novinama KS“ broj: 6/16.

– 7. 1. 2016. godine je polagao ispit iz predmeta „Timski sportovi“. Ovog datuma je održana 28. sjednica Vlade Kantona Sarajevo. Odluke s ove sjednice Vlade su objavljene u „Službenim novinama KS“ broj: 2/16.

– 23. 1. 2017. godine je polagao „završni rad“ s početkom u 17.00 sati. Ovog datuma su održani nastavci tri sjednice Vlade Kantona Sarajevo, i to: 66., 69., i 70. sjednica Vlade. Odluke sa ovih sjednica Vlade su objavljene u „Službenim novinama KS“ broj: 5/17.

9. Završni rad na drugom ciklusu studija

- Prijava teme za master rad Elmedina Konakovića nema datuma i nije protokolisana.

Ovo je suprotno članu 21. Pravila studiranja za drugi ciklus studija koja propisuju da prijava teme završnog rada sadrži (naziv fakulteta odnosno akademije (odsjeka/katedre), naziv radne teme (oblast), predmet teme, obrazloženje teme, datum prijave, ime i potpis mentora i osnovnu literaturu.

- U odgovoru KUIP-a se navodi da je „ispis emaila“ od 17. 1. 2017. godine referenta u Studentskoj službi upućen članovima Komisije u kojem se obavještava da je odbrana master rada kandidata Elmedina Konakovića planirana za 23. 1. 2017. godine s početkom u 17 sati.

Ovo je sporno jer je Pravilima UNSA za drugi ciklus studija propisano: „Obavijest o usvajanju izvještaja i datumu odbrane završnog rada dostavlja se studentu i objavljuje na oglasnoj tabli organizacione jedinice“.

Proizlazi da obavijest o usvajanju izvještaja i datumu odbrane završnog rada nije objavljena na oglasnoj ploči FASTO-a.

NEPRAVILNOSTI KOJE SU UTVRĐENE „DVOGODIŠNJI STUDIJ – VIŠA STRUČNA SPREMA“

1. Inspekciji nije prezentovana nikakva dokumentacija na osnovu koje se može utvrditi zakonitost upisa na studij

Nije prezentovan konkurs za upis, nije utvrđeno da li je i kada Elmedin Konaković aplicirao na konkurs. Postoji samo datum upisa.