Blanuša: Pravda se vraća u Republiku Srpsku

Srpska demokratska stranka (SDS) oglasila se jutros saopćenjem u kojem se navodi izjava Branka Blanuše kandidata ove stranke za predsjednika bh. entiteta RS.
- Režim je pokušao još jedanput da prevari i ponizi građane Republike Srpske, ali ovog puta su uhvaćeni na djelu. Mi insistiramo da svi počinioci i nalogodavci ove organizovane izborne krađe budu strogo kažnjeni. Građani su željni pravde i zaslužili su da žive u državi koja neće da ih laže i obmanjuje na svakom koraku i drži ih u vječitoj neizvjesnosti.
Izjavio je ovo Branko Blanuša, kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske.
- Odluka CIK-a o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta je potvrda za sve ono što smo govorili nakon 23. novembra – izborni proces je potpuno narušen i krađa se dešavala na svakom koraku, od krađe identiteta i glasanja umjesto ljudi koji nisu izašli na izbore, do krađe na brojanju. Govorili smo i da će se ovi izbori završiti tek onda kada se ponovi izborni proces u Doboju, Zvorniku i Laktašima. To i danas kažemo. CIK treba da donese novu odluku i ponovi izbore na svim biračkim mjestima u ovim gradovima. Ovo je bila organizovana krađa, o čemu govore i podaci do kojih je došao CIK. Ovi gradovi već tradicionalno služe režimu da se ruga volji naroda - jasan je Blanuša.