Decembarske penzije stižu 5. januara, a uvećane 5. februara

Penzioneri u Federaciji BiH će svoja posljednja ovogodišnja primanja dobiti u ponedjeljak, 5. januara 2026.godine.

Kako je potvrđeno iz Federalnog zavoda PIO/MIO, najniža penzija za decembar iznosi 599,28 KM, zagarantovana 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM.

- Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, kojih je na isplati za decembar 375.115, iznosi 761,91 KM.

Penziju za decembar primit će ukupno 465.132 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 315,5 miliona KM -rečeno je iz Zavoda PIO/MIO F BiH.

Inače, to bi trebala biti posljednja penzija prema aktuelnom modelu usklađivanja.

Novi, pravedniji, model usklađivanja penzija, prema izmjenama i dopunama Zakona o PIO koji je Vlada F BiH utvrdila i po hitnom postupku uputila u parlamentarnu proceduru, kombinuje rast prosječnih plaća, umjesto BDP-a, i rast indeksa potrošačkih cijena u omjeru 60/40 ili 40/60, u zavisnosti od povoljnijeg faktora za penzionere.

Penzije će se usklađivati dva puta godišnje 1. januara i 1. jula. Prema usklađivanju od 1. januara 2026. godine, penzije će se uvećati za oko 11,6 posto. Isplata penzija po novom modelu očekuje se 5. februara.