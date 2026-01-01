Brčko: Gradonačelnik Milić darivao prvorođenu bebu

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić obišao je jutros prvorođenu bebu u 2026. godini u brčanskom porodilištu i tom prilikom čestitao sretnim roditeljima.

Prva beba rođena u Brčkom u Novoj 2026. godini je djevojčica Malija, koju je na svijet donijela Amila Musić jutros u 4.15 časova. Novorođenče je teško 3.370 grama i dugo 56 centimetara.

Gradonačelnik je, u skladu sa višegodišnjom tradicijom, majci Amili uručio novčani bon kao poklon kabineta gradonačelnika prvorođenoj bebi u novoj godini.

- Rođenje prve bebe u novoj godini uvijek nosi posebnu simboliku i radost. Ovo je lijep početak 2026. godine i želim Maliji, kao i njenim roditeljima, puno zdravlja, sreće i uspjeha u životu - istakao je gradonačelnik tokom posjete.

On je podsjetio da, na osnovu važećeg zakona, svaka porodilja u Brčko distriktu BiH ostvaruje pravo na jednokratnu pomoć za opremanje novorođenčeta u iznosu od 1.000 KM, te da nezaposlene porodilje imaju pravo i na materinski dodatak u visini 50 odsto prosječne plate u distriktu, u trajanju od 12 mjeseci.

Tom prilikom, gradonačelnik Milić je uputio i zahvalnost dežurnom medicinskom osoblju Porodilišta u Brčkom na predanom radu tokom novogodišnje noći, kao i na srdačnom dočeku prilikom posjete.