Brčko: Povećan upis članova u biblioteke

Na kraju 2025. godine Biblioteka/knjižnica Brčko distrikta zabilježila je pozitivne rezultate rada, posebno kada je riječ o broju korisnika, obogaćivanju fonda i realizaciji kulturno-obrazovnih aktivnosti.

Kako je istakla rukovoditeljica Biblioteke Lajla Hogić, tokom protekle godine upisano je ukupno 3.167 korisnika na općem odjeljenju, odjeljenju za djecu i u područnom odjeljenju u Gornjem Rahiću, što predstavlja blagi, ali značajan porast u odnosu na prethodne godine.

- Nemamo pad u broju upisanih korisnika, nego porast. Iako se radi o povećanju u desetinama, na to smo ponosni i vjerujemo da će se taj trend nastaviti i u narednoj godini - kazala je Hogić.

Biblioteka je tokom 2025. godine značajno obogatila knjižni fond. Putem javnih nabavki kupljeno je 1.468 knjiga, dok je kroz donacije prikupljeno još 1.724 naslova. Od toga su čitaoci poklonili 1.325 knjiga, Udruženje ljubitelja umjetnosti Brčko 304 u okviru projekta „Mjesec knjige“, a Fondacija za izdavaštvo 95 knjiga.

- Riječ je o zaista impozantnom broju novih naslova. Dio su beletristika, dio stručna literatura i lektirni naslovi koje kontinuirano dopunjavamo - navela je Hogić.

Kada je riječ o programskim aktivnostima, Biblioteka je u protekloj godini organizovala 12 književnih večeri i promocija knjiga, sedam radionica za učenike osnovnih i srednjih škola, 27 bibliotečkih časova za djecu, tri predavanja na društvene i književne teme te dvije izložbe fotografija.

Poseban akcenat stavljen je na rad s najmlađima.

- Bibliotečki časovi za djecu, uključujući i vrtićki uzrast, od izuzetne su važnosti. Djecu upoznajemo s tim šta je biblioteka, kako postati član i koliko je važno prvo naučiti čitati, a zatim razvijati ljubav prema knjizi - istakla je Hogić, dodajući da je dugogodišnji fokus ustanove upravo rad s djecom u izazovnom savremenom okruženju.

Govoreći o planovima za 2026. godinu, rukovodilac Biblioteke naglasila je da je cilj povećanje broja članova, veći broj radionica i književnih promocija, kao i unapređenje osnovnih bibliotečkih usluga.

- Imali smo 12 promocija u ovoj godini, a voljela bih da u 2026. imamo barem 15. Ne želimo biti previše optimistični, ali vjerujem da ćemo u svakom segmentu poboljšati usluge - rekla je Hogić.

Građani se u Biblioteku mogu učlaniti ili obnoviti članarinu već od prvog radnog dana nakon praznika. Cijene članarina, kako je naglašeno, ostale su nepromijenjene godinama.

- Članarina je vrlo simbolična. Za zaposlene iznosi 10 KM, za nezaposlene, učenike i studente 5 KM, za penzionere i djecu predškolskog uzrasta 3 KM, dok je kolektivno učlanjenje dvije i po marke po korisniku. Članovi porodica poginulih boraca i ratni invalidi oslobođeni su plaćanja - podsjetila je Hogić