Predstavljen prvi bosansko-perzijski rječnik: Kapitalni projekt povezivanja dviju tradicija

Bosansko-perzijski rječnik, koji je nastao u organizaciji Naučnoistraživačkog instituta "Ibn Sina" i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predstavljen je danas u Gazi Husrev-begovoj biblioteci.

Jedan od autora rječnika, profesor perzijskog jezika i književnosti na Odsjeku za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Munir Drkić, istaknuo je da je izrada rječnika bila izuzetno zahtjevan posao, posebno jer se prevodilo s bosanskog na perzijski jezik.

- Takav rječnik je potreban našoj kulturi jer povezuje bosanski jezik s dugom leksikografskom tradicijom perzijskog jezika. Ovo je prvi bosansko-perzijski rječnik i jedan od kapitalnih projekata u povezivanju dviju leksikografskih tradicija - kazao je Drkić.

Dodao je da je dogovor o izradi rječnika postignut 2011. godine, a rad je počeo u februaru 2012. godine, te je trajao gotovo 14 godina.

Rječnik sadrži 50.000 natuknica, uz prijevode, transkripciju, primjere, poslovice i sintagme, a izdan je uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

- Perzijski jezik, iako dolazi iz udaljenog geografskog prostora, tipološki je sličan bosanskom jeziku i imao je značajan utjecaj na Balkanu, posebno u osmanskom periodu - naglasio je Drkić.

Predsjednik Fondacije za iranistiku Islamske Republike Iran dr. Ali Akbar Salehi ocijenio je da perzijski jezik ima posebno mjesto u kulturnoj povijesti Bosne i Hercegovine.

- Perzijski jezik i u budućnosti može predstavljati svijetlu nit povezivanja dviju kultura. Bosna i Hercegovina, kao poveznica između istoka i zapada, zauzima posebno mjesto u Evropi, a perzijski jezik, jedan od stubova istočne kulture, rasprostranjen je od Kine do Evrope - kazao je Salehi.

Na promociji su se obratili i predsjednik Akademije za perzijski jezik i književnost IR Iran dr. Haddad Adel, a recenzenti rječnika su prof. dr. Taghi Poornamdarian, prof. dr. Ismail Palić i prof. dr. Ahmed Zildžić.