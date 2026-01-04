Stanje u ZDK stabilno, nadležne službe u pripravnosti

Prema informacijama Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona, stanje na području Kantona je stabilno i pod kontrolom, uprkos intenzivnim padavinama koje zahvataju veći dio Bosne i Hercegovine.

Na svim putnim pravcima u ZDK saobraćaj se odvija bez zastoja. Snabdijevanje električnom energijom i vodom, kao i funkcionisanje telekomunikacionog saobraćaja, uredni su, dok su vodostaji rijeka i ostalih vodenih tokova na području Kantona u granicama normale.

- Vlada ZDK je u stalnoj komunikaciji s nadležnim službama i situacija se kontinuirano prati. Trenutno nema razloga za zabrinutost, ali je važno da svi pokažu dodatni oprez u narednim danima, posebno u saobraćaju – kazao je premijer ZDK Nezir Pivić.

Kantonalna uprava civilne zaštite ZDK do sada nije zaprimila zahtjeve za intervencijama u smislu deblokade naselja ili pojedinačnih stambenih objekata, a aktivnosti zimskog održavanja odvijaju se na redovnom nivou.