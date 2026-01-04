Stanje u ZDK stabilno, nadležne službe u pripravnosti

Prema informacijama Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona, stanje na području Kantona je stabilno i pod kontrolom, uprkos intenzivnim padavinama koje zahvataju veći dio Bosne i Hercegovine.
Na svim putnim pravcima u ZDK saobraćaj se odvija bez zastoja. Snabdijevanje električnom energijom i vodom, kao i funkcionisanje telekomunikacionog saobraćaja, uredni su, dok su vodostaji rijeka i ostalih vodenih tokova na području Kantona u granicama normale.
- Vlada ZDK je u stalnoj komunikaciji s nadležnim službama i situacija se kontinuirano prati. Trenutno nema razloga za zabrinutost, ali je važno da svi pokažu dodatni oprez u narednim danima, posebno u saobraćaju – kazao je premijer ZDK Nezir Pivić.
Kantonalna uprava civilne zaštite ZDK do sada nije zaprimila zahtjeve za intervencijama u smislu deblokade naselja ili pojedinačnih stambenih objekata, a aktivnosti zimskog održavanja odvijaju se na redovnom nivou.
Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite ZDK Džavid Aličić istakao je da su sve nadležne službe u pripravnosti.
- Evidentiran je povećan broj saobraćajnih nezgoda, uglavnom zbog neprilagođene brzine uslovima na putevima. Srećom, sve nezgode bile su bez težih posljedica, uz materijalnu štetu. Službe civilne zaštite i zimske službe spremne su reagovati ukoliko dođe do pogoršanja vremenskih uslova - kazao je Aličić.
S obzirom na to da je za 4. i 5. januar izdato narandžasto meteorološko upozorenje zbog najavljenih obilnijih padavina i formiranja novog snježnog pokrivača, premijer Pivić i Aličić pozvali su građane da blagovremeno očiste prilaze svojim kućama i stambenim objektima, te da se ponašaju odgovorno u saobraćaju, a službe nadležne za održavanje puteva da dodatno pojačaju i intenziviraju aktivnosti na čišćenju saobraćajnica.
Vlada ZDK i Kantonalna uprava civilne zaštite nastavit će pratiti stanje na terenu i blagovremeno informisati javnost o svim eventualnim promjenama, saopćeno je iz Press službe ZDK.