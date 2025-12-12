Dogovor o poboljšanju kvaliteta ortopedskih pomagala za RVI ZDK-a

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), kantonalni Savez ratnih vojnih invalida i Zavod zdravstvenog osiguranja postigli su dogovor o unapređenju standarda i kvalitete ortopedskih pomagala za ratne vojne invalide na području ovog kantona, kao i proceduri za nabavku pomagala.

Vlada ZDK-a već ranije je uspjela da odgovori na dva zahtjeva Saveza ratnih vojnih invalida koji se tiču obezbjeđivanja prednosti pri korištenju usluga javnih ustanova te osiguranja dva parking mjesta ispred zgrade Vlade.

Višemjesečne konsultacije

Taj dogovor rezultat je višemjesečnih konsultacija i partnerskog dijaloga svih relevantnih institucija i korisnika prava.

Postignuti sporazum odnosi se na više standarde kvalitete ortopedskih pomagala i prateće izmjene Odluke o utvrđivanju cjenovnika ortopedskih i drugih pomagala, kao i na izmjene skupštinskih odluka Ministarstva i Zavoda u dijelu pojednostavljenja procedura za nabavku ovih pomagala.

Dogovorene su jednostavnije, transparentnije i efikasnije procedure nabavke radi bržeg ostvarivanja prava i smanjenja administrativnih barijera za korisnike.

Finansijska podrška

Kantonalno Ministarstvo za boračka pitanja preuzelo je obavezu pružanja dodatne institucionalne i finansijske podrške kako bi korisnicima bila omogućena ortopedska pomagala višeg standarda u vrijeme zanavljanja.

Ovaj dogovor je važan korak ka unapređenju sveukupne brige o ratnim vojnim invalidima kao jednoj od najosjetljivijih i najzaslužnijih kategorija društva, saopćeno je iz Pres službe ZDK-a.

Ministarstvo za boračka pitanja ZDK, Savez ratnih vojnih invalida i Zavod zdravstvenog osiguranja su zaključili da će u ponedjeljak, 15. decembra, biti održan sastanak na kojem će nastaviti usaglašavanje zajedničkih ciljeva u daljnjem poboljšanju usluga i jačanju prava korisnika.