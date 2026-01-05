Tragedije se dešavaju jer ljudi traže pažnju

Prije nešto više od godinu, u Mostaru je smrtno stradao državljanin Srbije koji se popeo na zidić u Kujundžiluku dok je fotografirao Stari most. U medijskom prostoru BiH zabilježeni su slučajevi fotografisanja, posebno mladih na izuzetno opasnim mjestima, poput strmih krovova, ruševnih objekata i raznih neobičnih i opasnih mjesta.

Slične tragedije ranije su zabilježene i u Mostaru te širom BiH, gdje su građani, posebno mladi, stradavali fotografišući se na izrazito opasnim lokacijama.

Tragična smrt državljanina Bosne i Hercegovine, koji je u petak, 2. januara, stradao na dubrovačkoj obali nakon pada u Jadransko more tokom fotografisanja na opasnom mjestu, još jednom je upozorila na moguće posljedice prilikom fotografisanja na opasnim područjima.

Sociolog Vladimir Vasić kaže kako je činjenica da se nesreće dešavaju inače i da je to nešto što ne možemo predvidjeti. Međutim, kako naglašava, ako analiziramo društvene mreže i objave na njima, gotovo da se ne mogu pronaći, uslovno rečeno, normalne fotografije.

- Stalno se od nas nešto traži, da budemo posebniji, a čini mi se da ta posebnost postaje i krajnja ludost. Lično sam prilikom planinarenja vidio koliko posebno mladi ljudi idu, recimo, na neke litice i opasna mjesta radi dobre fotografije. Generalno, u ovom društvu koje je samo po sebi stradalno moramo više pažnje obratiti, prije svega, sami na sebe, a onda jedni na druge. Nedostaje nam više pažnje prema samima sebi, ali onda i prema drugom čovjeku – govori Vasić za „Avaz“.

Navodi da su to, zapravo, dublji problemi, negoli sama objava na društvenim mrežama i bilježenje nekog trenutka.

- Mislim da smo u krizi pažnje prema drugom čovjeku i da nas, nažalost, taj senzacionalizam i nesvakidašnjost može koštati skupo. Posebno pozivam mlade ljude koji su nesvjesni posljedica da obrate pažnju sami na sebe, a onda na druge. Tada će nam i društvo biti urednije i sretnije – naglašava Vasić.