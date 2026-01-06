U Foči proglašeno vanredno stanje

Na području opštine Foča proglašeno je vanredno stanje zbog naglog rasta vodostaja rijeka Ćehotine i Drine, kao i prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Najveću zabrinutost, uz obilne padavine koje neprestano traju, izaziva hidroelektrana “Mratinje” na rijeci Pivi u Crnoj Gori. Prema informacijama Opštinskog štaba za vanredne situacije, hidroelektrana trenutno radi s tri agregata i ispušta velike količine vode, što dodatno podiže nivo Drine, objavio je RTRS.

Upućen je poziv Ministarstvu energetike i Elektroprivredi Srpske da s kolegama u Crnoj Gori hitno postignu dogovor o obustavi ili smanjenju proizvodnje električne energije, kako bi se spriječila moguća katastrofa. Ujedno je upućen apel za pomoć radnicima Elektrodistribucije, koji sami ne mogu sanirati oštećenu elektro-mrežu, zbog čega su brojna naselja ostala bez električne energije.

Voda iz gradskog vodovoda u Foči ne preporučuje se za piće zbog zamućenja nastalog nakon obilnih padavina na području izvorišta, saopćeno je iz preduzeća za vodovod i kanalizaciju “Izvor”, prenosi Radio Foča.

Kako navode iz ovog preduzeća, do zamućenja je došlo usljed obilnih padavina i naglog topljenja snijega u slivnom području izvorišta Lučka vrela. Dodaju da su radnici na terenu i da preduzimaju sve mjere kako bi se nivo zamućenja smanjio.

- Svakodnevno ćemo pratiti situaciju i o svemu obavještavati naše potrošače - poručili su iz “Izvora”. Građanima je na raspolaganju cisterna kod Vatrogasnog društva, iz koje mogu uzeti vodu za piće.

Ranije danas vanredna situacija proglašena je i u Zvorniku, dok su “Vode Srpske” izdale upozorenje za sliv rijeke Drine.