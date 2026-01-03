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POROĐAJ PROŠAO DOBRO

Univerzitetska bolnica Foča darivala prvu bebu u 2026. godini s 1.000 KM

Uvest ćemo i novu vrstu bezbolnog porođaja koja će biti ekskluzivitet samo bolnice u Foči, rekao je Lalović

Mihajlo Trifunović sa Sokoca, prvorođena beba u 2026. godini. Srna

SRNA

3.1.2026

Mihajlo Trifunović sa Sokoca, prvorođena beba u 2026. godini u Univerzitetskoj bolnici Foča, darivan je danas od ove zdravstvene ustanove sa 1.000 KM.

Mihajlo je došao na svijet u novogodišnjoj noći, četiri sata poslije ponoći i četvrto je dijete Milenka i Milice Trifunović.

- Porođaj je dobro prošao, Mihajlo je težak 4,3 kilograma, dug je 55 centimetara, četvrto je dijete, ima dva brata i seku - rekla je Mihajlova mama Milica Trifunović.

Uprava Univerzitetske bolnice Foča odlučila je da od ove godine daruje prvorođenu bebu sa 1.000 KM.

- To ćemo praktikovati i ubuduće, da to postane tradicija - kaže direktor Univerzitetske bolnice Nenad Lalović.

U prethodnoj godini u porodilištu fočanske bolnice rođeno je 356 beba, deset više u odnosu na godinu prije.

- Prošle godine je nakon nekoliko godina završena kompletna rekonstrukcija novog porodilišta i ginekologije, sredstvima Vlade Republike Srpske i resornog ministarstva i nakon toga broj porođaja se povećao - rekao je Lalović.

On je naveo da se u ovoj zdravstvenoj ustanovi već više od jedne decenije izvodi takozvani bezbolni porođaj sa epiduralnom anestezijom.

- Uvest ćemo i novu vrstu bezbolnog porođaja koja će biti ekskluzivitet samo bolnice u Foči - rekao je Lalović.

Porodilište Univerzitetske bolnice Foča izbor je porodilja sa šire regije od Trebinja do Zvornika.

# BOLNICA
# FOČA
# BEBA
# MIHAJLO TRIFUNOVIĆ
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