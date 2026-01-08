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OD ILIDŽE DO BAŠČARŠIJE

Tramvajski saobraćaj funkcioniše bez problema

Zahvaljujem se svim radnicima na trudu i zalaganju i za sve urađeno u proteklim danima i noćima, kazao je ministar Šteta ovom prilikom

Tramvajski saobraćaj funkcioniše bez problema - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

8.1.2026

Tramvajski saobraćaj saobraća bez ikakvih problema na cijeloj dionici od Ilidže do Baščaršije. Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta sa saradnicama je u jutarnjim satima obišao cijelu dionicu.

Ekipe GRAS-a su i tokom noći bile na terenu, kako kontaktna mreža ne bi zaledila, a od jutros su na terenu i ekipe koje iznova čiste stajališta, prate stanje na kontaktnoj mreži, skretnicama, šinama, te funkcionisanje tramvaja.

- Zahvaljujem se svim radnicima na trudu i zalaganju i za sve urađeno u proteklim danima i noćima - kazao je ministar Šteta ovom prilikom.

GRAS će o svim eventualnim promjenama obavijestiti javnost, saopćeno je iz Press službe Vlade KS. 

# TRAMVAJSKI SAOBRAĆAJ
# ILIDŽA
# BAŠČARŠIJA
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