Tramvajski saobraćaj funkcioniše bez problema

Tramvajski saobraćaj saobraća bez ikakvih problema na cijeloj dionici od Ilidže do Baščaršije. Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta sa saradnicama je u jutarnjim satima obišao cijelu dionicu.

Ekipe GRAS-a su i tokom noći bile na terenu, kako kontaktna mreža ne bi zaledila, a od jutros su na terenu i ekipe koje iznova čiste stajališta, prate stanje na kontaktnoj mreži, skretnicama, šinama, te funkcionisanje tramvaja.

- Zahvaljujem se svim radnicima na trudu i zalaganju i za sve urađeno u proteklim danima i noćima - kazao je ministar Šteta ovom prilikom.

GRAS će o svim eventualnim promjenama obavijestiti javnost, saopćeno je iz Press službe Vlade KS.