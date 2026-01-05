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SARAJEVO

Video / Tramvaj iskočio iz šina

U ovim trenucima tramvajski saobraćaj u Sarajevu je normaliziran

Tramvaj iskočio iz šina. Screenshot / TikTok

M. P.

5.1.2026

Snježne padavine izazvale su brojne probleme zbog kojih je tramvajski saobraćaj u Sarajevu bio obustavljen.

U videu koji se pojavio na društvenim mrežama može se vidjeti tramvaj koji je iskočio iz šina.

Podjećamo, nakon otklanjanja problema uzrokovanih snježnim padavinama i lošim vremenskim uslovima, tramvajski saobraćaj je u potpunosti normalizovan na relaciji Baščaršija - Ilidža. 

U saobraćaj je uključen maksimalan broj vozila, a čine ih i novi i stari tramvaji, saopćeno je iz GRAS-a.

# TRAMVAJSKI SAOBRAĆAJ
# KANTON SARAJEVO
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