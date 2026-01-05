Video / Tramvaj iskočio iz šina

Snježne padavine izazvale su brojne probleme zbog kojih je tramvajski saobraćaj u Sarajevu bio obustavljen.
U videu koji se pojavio na društvenim mrežama može se vidjeti tramvaj koji je iskočio iz šina.
SARAJEVO
U ovim trenucima tramvajski saobraćaj u Sarajevu je normaliziran
Tramvaj iskočio iz šina. Screenshot / TikTok
Snježne padavine izazvale su brojne probleme zbog kojih je tramvajski saobraćaj u Sarajevu bio obustavljen.
U videu koji se pojavio na društvenim mrežama može se vidjeti tramvaj koji je iskočio iz šina.
Podjećamo, nakon otklanjanja problema uzrokovanih snježnim padavinama i lošim vremenskim uslovima, tramvajski saobraćaj je u potpunosti normalizovan na relaciji Baščaršija - Ilidža.
U saobraćaj je uključen maksimalan broj vozila, a čine ih i novi i stari tramvaji, saopćeno je iz GRAS-a.
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PROSLAVILA ROĐENDAN
POLITOLOG I POLITIČKI ANALITIČAR
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