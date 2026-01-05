Video / Tramvaj iskočio iz šina

Snježne padavine izazvale su brojne probleme zbog kojih je tramvajski saobraćaj u Sarajevu bio obustavljen. U videu koji se pojavio na društvenim mrežama može se vidjeti tramvaj koji je iskočio iz šina.

Podjećamo, nakon otklanjanja problema uzrokovanih snježnim padavinama i lošim vremenskim uslovima, tramvajski saobraćaj je u potpunosti normalizovan na relaciji Baščaršija - Ilidža.