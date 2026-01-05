Inspekcija u KS naložila hitno čišćenje autobuskih i tramvajskih stajališta

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo je putem svojim službi naložila GRAS-u i Centrotransu na hitno postupanje u vezi sa čišćenjem autobuskih i tramvajskih stajališta.

- Inspektorat urbanističko-građevinske, stambene, komunalne inspekcije, inspekcije zaštite okoliša, zaštite prirode i zaštite dobara baštine je putem komunalne inspekcije i inspekcije u stambenoj oblasti danas, 05.01.2026. godine, u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti građane, te zaštite javnog interesa, subjektima nadzora iz komunalnih oblasti uputio upozorenja o zakonskim obavezama vezano za postupanja tokom snježnih padavina, naveli su.

Dopisi su upućeni GRAS-u i Centrotrans-u na hitno postupanje, vezano za čišćenje stajališta, a osim njih dopisi su upućeni za devet upravnika u stambenoj oblasti u KS, vezano za čišćenje snijega, uklanjanje ledenica i kontrolu stanja fasada.

- Istovremeno pozivaju se sva pravna i fizička lica da uzmu učešće u čišćenju snijega u skladu sa zakonskim obavezama, uz napomenu da kontrolu komunalne čistoće na terenu provode komunalni redari, rečeno je iz Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS.