Mirna noć za sarajevske vatrogasce, bez ozbiljnijih intervencija

Tim Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo imao je mirnu novogodišnju noć, osim nekoliko manjih, gotovo beznačajnih, intervencija, kako je izjavio dežurni dispečer Samir Šabanović, ozbiljnijih intervencija nije bilo.

– Ovo je bila jedna od mirnijih novogodišnjih noći, jer inače tokom većih proslava dolazi do povećanog broja požara – kazao je Šabanović Feni.

Dodao je da za vatrogasce nema razlike da li je riječ o Novoj godini, Bajramu, Božiću ili 1. maju, jer su građanima na raspolaganju 24 sata dnevno, svakog dana u godini.

– Uvijek smo spremni i na oprezu. Potrebna nam je svega jedna minuta da izađemo iz baze i krenemo na intervenciju, u bilo koje doba dana ili noći, kako bismo spašavali ljude i njihovu imovinu – istakao je Šabanović.

Prema njegovim riječima, vatrogasce je, u skladu s tradicijom, u novogodišnjoj noći posjetio i gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, koji im je tom prilikom čestitao Novu 2026. godinu.

Iako, kako je naglasio, društvo često ne prepoznaje dovoljno vrijednost i težinu rizičnih poslova koje obavljaju vatrogasci, pripadnici Gorske službe spašavanja, policije i Hitne pomoći, ipak postoje oni koji cijene njihovu požrtvovanost i predanost.

– Ali, ko izabere ovaj posao, mora biti svjestan da se žrtvuje za dobrobit zajednice – kazao je Avdić, dobitnik Zlatne značke civilne zaštite Federacije BiH.