U nizinama u BiH danas kiša, a u višim predjelima snijeg

U Bosni i Hercegovini novo naoblačenje sa zapada će usloviti snijeg u višim područjima, a u nizinama će padati kiša koja će se lediti ili susnježica.

Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -14 i -8°C, na jugu zemlje do -2°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 4°C, na jugu zemlje do 6°C.

U Sarajevu naoblačenje u jutarnjim satima. U poslijepodnevnim i večernjim satima moguća je kiša koja će se lediti. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -12°C, a najviša dnevna oko 2°C.