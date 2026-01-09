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VREMENSKA PROGNOZA

U nizinama u BiH danas kiša, a u višim predjelima snijeg

Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera

Problemi sa snijegom. Avaz

S. S.

9.1.2026

U Bosni i Hercegovini novo naoblačenje sa zapada će usloviti snijeg u višim područjima, a u nizinama će padati kiša koja će se lediti ili susnježica. 

Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. 

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -14 i -8°C, na jugu zemlje do -2°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 4°C, na jugu zemlje do 6°C.

U Sarajevu naoblačenje u jutarnjim satima. U poslijepodnevnim i večernjim satima moguća je kiša koja će se lediti. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -12°C, a najviša dnevna oko 2°C.

# VREMENSKA PROGNOZA
# FHMZ
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