Defileom u Banjoj Luci obilježen neustavni "dan RS"

Defileom na centralnom trgu u Banjoj Luci u petak je vlast tog bosanskohercegovačkog entiteta obilježila 9. januar kao dan Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Među više od od 2.600 učesnika, bili su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a i predstavnici civilnog sektora. Centrom Banje Luke prodefilovali su predstavnici Unije studenata, Boračke organizacije, Udruženja gardista, Civilne zaštite, Crvenog krista, Auto-moto saveza, Lovačkog saveza, Pošte, Šuma RS, Planinarskog saveza, kompanija Aerodromi i Autoputevi RS i drugi. Među učesnicima bili su i predstavnici Moto-kluba "Noćni vukovi". Oficijelno su najavljeni kao "jedan od najmoćnijih moto klubova na svijetu" u čijim redovima su "i borci Vojske Republike Srpske", te da "posebnu težinu klubu daje činjenica da je ruski predsjednik Vladimir Putin član".

U defileu su učestvovala i terenska oklopna vozila "Despot", laka taktička vozila “Vihor“, a nadletjela su i tri helikoptera marke “ANSAT“ Uprave za vazduhoplovstvo RS-a. Od zvaničnika defileu su prisustvovali Ana Trišić Babić, v.d. predsjednice RS-a, Željka Cvijanović, članica Predsjedništva BiH, Savo Minić, premijer RS-a, Nenad Stevandić, potpredsjednik Narodne skupštine RS-a, Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, Nikola Selaković, ministar u Vladi Srbije i drugi. Čestitke Dodika i Vučića Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku povodom Dana RS, ističući da je RS "stvoren za mir i da predstavlja jedan od stubova očuvanja stabilnosti u regionu". Naglasio je da će Srbija uvijek biti uz Republiku Srpsku i njen narod. U objavi na Instagramu, Vučić je naveo da je RS nastao u teškim vremenima, ali da je, uprkos osporavanjima, ostao ponosan i postojan. Dodao je da zajedništvo, mir i saradnja ostaju ključne vrijednosti za budućnost regiona. Čestitku je na društvenim mrežama objavio i lider SNSD-a Milorad Dodik: “Danas slavimo dan kada je rođena Republika Srpska. Slavimo naš suverenitet, identitet, tradiciju i naše ognjište. Naš izbor je uvijek bio mir, jedinstvo i okupljanje oko naše svetinje Republike Srpske, koja je rođena za vječnost.“ Upozorenje iz OHR-a Uoči obilježavanja, Ured visokog predstavnika (OHR) upozorio je u četvrtak da obilježavanje 9. januara kao Dana Republike Srpske predstavlja nepoštivanje konačnih i obavezujućih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, naglašavajući da takvo postupanje može imati i krivičnopravne posljedice. OHR je podsjetio na stav Ustavnog suda BiH da utvrđivanje 9. januara kao Dana RS ne simbolizira kolektivno i zajedničko sjećanje u multietničkom društvu, te da je takva praksa diskriminatorna.

OHR je naveo da obilježavanje ovog datuma predstavlja jasno neprovođenje odluka Ustavnog suda BiH, ističući da nepoštivanje tih odluka može predstavljati krivično djelo u skladu s odredbama Krivičnog zakona BiH. Neustavni praznik Vlasti u bh. entitetu RS obilježavaju 9. januar kao datum osnivanja Republike Srpske i krsne slave tog entiteta. U osvit rata i agresije na Bosnu i Hercegovinu, Skupština srpskog naroda u BiH je 9. januara 1992. u Sarajevu donijela Deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda BiH, kao nezavisne cjeline unutar Bosne i Hercegovine. U donošenju deklaracije nisu učestvovali predstavnici Bošnjaka i Hrvata.