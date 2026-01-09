Antiustavna provokacija

Poruke iz RS ovih dana više nego jasno pokazuju u kom pravcu nastavlja manji bh. entitet. Pored utabavanja proruskog puta istočnom interkonekcijom i aerodromom kod Trebinja bez ekonomske isplativosti, neustavno obilježavanje 9. januara i poruke oko tog događaja ukazuju da Banja Luka svim snagama radi protiv države BiH, i to na dva fronta.

S jedne strane, dalje antiustavno podrivanje iznutra, a s druge, opasne aktivnosti kojima želi nametnuti Bosni i Hercegovini konfrontaciju s američkom administracijom, NATO saveznicima i Evropskom unijom.

Dok Milorad Dodik poručuje kako na 9. januar šalju „poruke mira“, uz tvrdnje da se žele graditi fabrike, autoputevi, bolnice, hidroelektrane i termoelektrane, i to za srpski narod, ovaj neustavni praznik obilježava se pod novim sloganom. "Republika Srpska majka junaka“ moto je ove godine, centralni „mirovni“ događaj je otkrivanje spomen-obilježja pripadnicima VRS-a, snaga koje su, među ostalim, provele i genocid u Srebrenici i činile ratne zločine nad nesprskim stanovništvom širom BiH.

Dodik je izigrao dogovor sa SAD na temelju kojeg su mu skinute sankcije i ovim 9. januarom opredijelio se prema političkim akterima u BiH da njegov SNSD ne smije biti dio vlasti kada se u oktobru okončaju izbori. A radi boljitka BiH.

Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida RS Dragan Vrhovac u prvom je medijskom planu s jednako „mirovnom porukom“ da će srpski narod uvijek dan RS obilježavati na 9. januar i da se to ne može spriječiti nikakvim dekretima stranaca i pravnim postupcima.

Na sve ove provokacije, umjesto da to urade probosanske snage u institucijama na svim nivoima, konkretnim potezom reagovale su jedino porodice žrtava genocida u Srebrenici i preživjeli, koji su Vladi Federacije BiH i svim kantonalnim vladama uputili zahtjev da 9. januar bude proglašen danom žalosti u Federaciji BiH, kao odgovor na nove huškačke poruke iz Banje Luke.