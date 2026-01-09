Bećirović: Deveti januar nije datum za slavljenje, to je crni datum

Odgovarajući potom na novinarska pitanja, koja su bila vezana i za današnje obilježavanje neustavnog dana Republike Srpske, Bećirović je njegov dolazak u Potočare obrazložio namjerom da izrazi pijetet prema žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima jula 1995. godine.

- Ovdje, 9. januara 2026. godine, u Memorijalnom centru Potočari, na državnoj teritoriji Bosne i Hercegovine, želim poslati jasnu poruku: 9. januar 1992. godine nije nikakav datum za slavljenje. To je crni datum koji opominje do kakvih užasnih posljedica može dovesti politika mržnje, podjela i rušenja ustavnog poretka jedne države. U tom smislu želim vrlo jasno reći - oni koji negiraju presude najviših sudova Ujedinjenih nacija nisu na dobrom putu. Njima ne treba odgovarati nikakvim ispraznim saopćenjima. U zadnje tri godine, njima smo odgovorili na konkretan način - u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvojena je Rezolucija o genocidu u Srebrenici. U Parizu smo otkrili spomenik žrtvama genocida. U Beču smo otkrili spomenik žrtvama genocida. Ispred zgrade Ujedinjenh nacija u Njujorku otkriven je spomenik Cvijet Srebrenice, trajno svjedočanstvo i opomena cijelom svijetu - kazao je Bećirović.

Čuvanje sjećanja

On podsjeća da u Ujedinjenim nacijama sad postoji poseban program koji čuva sjećanje na žrtve genocida u Sarebrenici i da u obrazovne programe širom svijeta uvrštavaju sadržaje o tom genocidu. Također je prošle godine u Potočarima otvoren Muzej genocida.

- To su konkretne činjenice i rezultati, to postaje sada trajno nasljeđe Bosne i Hercegovine, Ujedinjenih nacija i cijelog svijeta. Sa državno-pravnog stanovišta i kada gledamo isključivo ustavno-pravne argumente, 9. januar 1992. godine nema nikakvo značenje. Entitet Republika Srpska postoji od 21. novembra 1995. godine. Kontinuitet, prema Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine, ima isključivo država Bosna i Hercegovina – rekao je novinarima Bećirović.

Jasna poruka

U Ustavu, kako je rečeno, vrlo jasno piše da Republika Bosna i Hercegovina nastavlja pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država imena Bosna i Hercegovina i s modificiranim unutrašnjim uređenjem. Stoga samo Bosna i Hercegovina ima kontinuitet, ne i entiteti. Nema nijedne rečenice u Dejtonskom mirovnom sporazumu ili u Ustavu Bosne i Hercegovine koja govori o kontinuitetu entiteta RS. To ne postoji.

- Zato treba poslati jasnu poruku da 9. januar nema nikakvu vezu s kontinuitetom, 9. januar je ozvaničio politiku čiji je jedan od strateških ciljeva bio da razdvoji bosanskohercegovačke narode. A to je užasna politika čija realizacija je pokušana genocidom, zločinima protiv čovječnosti i drugim ratnim zločinima. Ta politika je propala – kazao je Bećirović.

Pozvao je ljude u cijeloj Bosne i Hercegovini da se okrenu budućnosti i ne dozvole politikantima da zloupotrebljavaju prošlost.