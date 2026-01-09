Isak: Obilježavanje 9. januara svjesni pokušaj destabilizacije i test snage institucija BiH

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak najoštrije osuđuje obilježavanje 9. januara tzv. "dana RS", datuma koji je, kako je istakao, neustavan, nezakonit i duboko uvredljiv za žrtve genocida i sve građane Bosne i Hercegovine koji poštuju pravo, pravdu i istinu.

- Ovakva proslava nije tradicija – ona je otvorena politička provokacija i slavljenje politike koja je iza sebe ostavila masovne grobnice, razaranja i trajne ljudske patnje – smatra isak.

Republika Srpska, napomenuo je, da je entitet nastao na sistematskim zločinima i genocidu nad Bošnjacima, što je nesporno utvrđeno presudama međunarodnih sudova.

- Svako slavljenje 9. januara predstavlja svjesno ponižavanje žrtava, brutalno negiranje genocida i direktan udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. To je čin političkog nasilja nad istinom i moralnim vrijednostima savremenog svijeta. Građani Bosne i Hercegovine, a posebno Bošnjaci, pokazali su historijsku hrabrost, patriotizam i dostojanstvo. Uprkos pokušajima da budu slomljeni, protjerani i izbrisani, ostali su uspravni, privrženi državi Bosni i Hercegovini i ideji zajedničkog života. Moral građana ove zemlje ne može biti urušen paradama mržnje, prijetnjama i lažima – on je jači od svake neustavne proslave. Posebno ističemo i pozdravljamo sve građane, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost, koji se odlučno protive obilježavanju 9. januara. Njihov patriotizam i građanska hrabrost predstavljaju jedinu istinsku budućnost Bosne i Hercegovine, nasuprot retrogradnim politikama koje pokušavaju oživjeti ideologije poražene pred međunarodnim pravom - poručio je Isak.