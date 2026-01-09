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FEDERALNI MINISTAR

Isak: Obilježavanje 9. januara svjesni pokušaj destabilizacije i test snage institucija BiH

Ovakva proslava nije tradicija – ona je otvorena politička provokacija i slavljenje politike koja je iza sebe ostavila masovne grobnice, razaranja i trajne ljudske patnje

Ramo Isak. FMUP

S. S.

9.1.2026

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak najoštrije osuđuje obilježavanje 9. januara tzv. "dana RS", datuma koji je, kako je istakao, neustavan, nezakonit i duboko uvredljiv za žrtve genocida i sve građane Bosne i Hercegovine koji poštuju pravo, pravdu i istinu.

- Ovakva proslava nije tradicija – ona je otvorena politička provokacija i slavljenje politike koja je iza sebe ostavila masovne grobnice, razaranja i trajne ljudske patnje – smatra isak.

Republika Srpska, napomenuo je, da je entitet nastao na sistematskim zločinima i genocidu nad Bošnjacima, što je nesporno utvrđeno presudama međunarodnih sudova.

- Svako slavljenje 9. januara predstavlja svjesno ponižavanje žrtava, brutalno negiranje genocida i direktan udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. To je čin političkog nasilja nad istinom i moralnim vrijednostima savremenog svijeta. Građani Bosne i Hercegovine, a posebno Bošnjaci, pokazali su historijsku hrabrost, patriotizam i dostojanstvo. Uprkos pokušajima da budu slomljeni, protjerani i izbrisani, ostali su uspravni, privrženi državi Bosni i Hercegovini i ideji zajedničkog života. Moral građana ove zemlje ne može biti urušen paradama mržnje, prijetnjama i lažima – on je jači od svake neustavne proslave. Posebno ističemo i pozdravljamo sve građane, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost, koji se odlučno protive obilježavanju 9. januara. Njihov patriotizam i građanska hrabrost predstavljaju jedinu istinsku budućnost Bosne i Hercegovine, nasuprot retrogradnim politikama koje pokušavaju oživjeti ideologije poražene pred međunarodnim pravom - poručio je Isak.

Istakao je da je obilježavanje 9. januara svjesni pokušaj destabilizacije i test snage institucija BiH.

- Zato otvoreno pozivam međunarodnu zajednicu, visokog predstavnika i sve nadležne državne institucije da prestanu s politikom tolerisanja i da konačno zaustave ovaj kontinuirani čin ponižavanja, degradiranja i destabilizacije države. Svaki izostanak reakcije predstavlja saučesništvo u negiranju genocida i rušenju ustavnog poretka - naveo je Isak.

Dodvoravanje Milorada Dodika američkoj administraciji, istakao je Isak, neće promijeniti činjenicu da je 9. januar neustavan datum i da ga takvim smatraju i domaće i međunarodne institucije.

- Ustav Bosne i Hercegovine nije predmet trgovine, niti se njegove odredbe mogu suspendovati - 9. januar je simbol diskriminacije, prkosa Ustavnom sudu i negiranja države Bosne i Hercegovine. Nijedna ambasada, nijedan sastanak i nijedna diplomatska fotografija neće izbrisati tu činjenicu. Politika Milorada Dodika je iscrpljena izolovana i na svom završetku, a njegovo djelovanje više ne predstavlja snagu, već očajnički pokušaj održavanja vlasti kroz provokacije i sukobe. S političkim krajem takve politike doći će i kraj neustavnoj, uvredljivoj i sramnoj proslavi 9. januara – smatra Isak.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova jasno poručuje da stoji na raspolaganju svim državnim institucijama Bosne i Hercegovine u okviru zakona, spremno da zaštiti ustavni poredak, sigurnost građana i dostojanstvo države Bosne i Hercegovine od svakog oblika institucionalnog i političkog nasilja, saopćeno je iz tog ministarstva.

# FMUP
# RAMO ISAK
# NEUSTAVNI DAN RS
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