Košarac: RS će otići i sa sobom ponijeti 49 posto teritorije

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Staša Košarac uputio je oštre i zapaljive poruke ministru odbrane Bosne i Hercegovine Zukanu Helezu, navodeći da je, kako tvrdi, “došlo vrijeme da se u Sarajevu dozovu pameti” i da se prestane, njegovim riječima, “insistirati na ukidanju RS-a”. "RS je realnost" U objavi na društvenim mrežama Košarac je iznio niz politički osjetljivih stavova, poručivši da je Republika Srpska “trajna i nepromjenjiva realnost”. - Konačno shvatite – RS je vječna. RS je realnost - napisao je Košarac.



U nastavku poruke usmjerio je kritike prema, kako navodi, političkom Sarajevu, poručivši da treba prestati “zamajavati vlastito biračko tijelo” i, kako je naveo, “okrenuti se realnosti”. - Otrijeznite se! Probudite se iz Alijinog sna! Siti smo populističke mantre o unitarnoj Bosni i Hercegovini. Istina je jedna i neumoljiva – RS može bez Bosne i Hercegovine, a Bosna i Hercegovina bez RS-a nikako - objavio je Košarac na Instagramu. Reakcija na Helezovu izjavu Njegova reakcija uslijedila je nakon izjave ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza, koji je rekao da je “došlo vrijeme da se započne ozbiljna rasprava o ukidanju entiteta u Bosni i Hercegovini”. Košarac je otišao i korak dalje, zaprijetivši da bi nastavak, kako tvrdi, “insistiranja na ukidanju RS-a” mogao značiti kraj Bosne i Hercegovine.