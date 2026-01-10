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NESPOSOBNOST

Haos u Sarajevu se nastavlja

Padinska naselja kao da su odsječena od svijeta

Haos u Sarajevu se nastavlja - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

10.1.2026

Snijeg koji je napadao tokom proteklih šest dana u Sarajevu napravio je potpuni haos širom brojnih naselja, a nadležne vlasti očigledno su pokazale nesposobnost, s obzirom da se građani jedva kretaju, a vozači s veoma velikim oprezom voze.

Trotoari su zatrpani snijegom, a glavne saobraćajnice jedva da su očišćene što pokazuju i fotografije koje je zabilježila ekipa „Avaza“.

Padinska naselja kao da su odsječena od svijeta. Brojni građani primorani su kročiti kroz snijeg, a grtalice nisu dospjele u pojedine ulice na području Starog Grada.

Ono što je poražavajuća činjenica jeste da se ni otpad u pojedinim ulicama uopće ne odvozi.

Građani koji su primorani izlaziti svakodnevno, bilo da odlaze na posao, u kupovinu ili za drugim svojim obavezama, tako da hodaju cestom, rizikujući svoje živote na ulici.

Automobili voze saobraćajnicama, a opet postoji strah i od ledenica koje bi pješacima mogle pasti na glavu, ukoliko hodaju uz zgrade. 

Pogledajte šta smo sve zabilježili u glavnom gradu BiH. 

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# SNIJEG
# OTPAD
# GRAĐANI
# TROTOAR
# SARAJEVO
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