HSP BiH: Dragan Mioković mora otići sa čela Parlamenta FBiH

Povodom izjave Dragana Mioković u kojoj HSP BiH naziva „jednim od posljednjih koji mogu upućivati zamjerke“, dužni smo radi istine, ali i javnosti, jasno i nedvosmisleno reagirati, poručuju iz HSP BiH.
Saopćenje prenosimo u cijelosti:
- Hrvatska stranka prava BiH i njezine obrambene snage (HOS) među prvima su prepoznali i stali u obranu od velikosrpske agresije, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini.
U trenucima kada su mnogi kalkulirali, HSP i HOS su bez zadrške stali u obranu slobode, neovisnosti i teritorijalnog integriteta obje države. S punim pravom tvrdimo: da nije bilo postrojbi HOS-a u prvim mjesecima rata, pitanje je bi li danas uopće bilo neovisne Bosne i Hercegovine.
Iza postrojbi HOS-a nije ostao niti jedan ratni zločin, ni u Hrvatskoj ni u Bosni i Hercegovini. To je povijesna činjenica koja se ne može relativizirati, prešutjeti niti izbrisati političkim pamfletima i neodgovornim izjavama.
HSP nikada nije sudjelovao u kriminalnoj privatizaciji, niti u borbi za fotelje i vlast. Naš jedini interes tada, kao i danas, bio je i ostao – obrana hrvatskog naroda, obrana Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske od velikosrpske agresije. Nažalost, svjedoci smo da se ta ista ideologija danas ponovno pojavljuje kroz projekt tzv. „srpskog sveta“, u kojem se bez zadrške govori o ujedinjavanju svih Srba u jednu državu, na isti način kao i početkom devedesetih godina.
U tom kontekstu, smatramo potpuno neprihvatljivim, ali i opasnim, da Dragan Mioković nakon svojih skandaloznih izjava ostane na čelu Parlamenta Federacije.
Takav brutalan govor mržnje ne zaslužuje samo političku osudu, nego otvara i pitanje kaznene odgovornosti.
HSP BiH ostaje dosljedan istini, vrijednostima Domovinskog rata i borbi protiv svakog oblika povijesnog revizionizma, govora mržnje i velikodržavnih projekata - bez obzira s koje strane dolazili - navode u saopćenju.