HSP BiH: Dragan Mioković mora otići sa čela Parlamenta FBiH

Povodom izjave Dragana Mioković u kojoj HSP BiH naziva „jednim od posljednjih koji mogu upućivati zamjerke“, dužni smo radi istine, ali i javnosti, jasno i nedvosmisleno reagirati, poručuju iz HSP BiH.

Saopćenje prenosimo u cijelosti:

- Hrvatska stranka prava BiH i njezine obrambene snage (HOS) među prvima su prepoznali i stali u obranu od velikosrpske agresije, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini.

U trenucima kada su mnogi kalkulirali, HSP i HOS su bez zadrške stali u obranu slobode, neovisnosti i teritorijalnog integriteta obje države. S punim pravom tvrdimo: da nije bilo postrojbi HOS-a u prvim mjesecima rata, pitanje je bi li danas uopće bilo neovisne Bosne i Hercegovine.

Iza postrojbi HOS-a nije ostao niti jedan ratni zločin, ni u Hrvatskoj ni u Bosni i Hercegovini. To je povijesna činjenica koja se ne može relativizirati, prešutjeti niti izbrisati političkim pamfletima i neodgovornim izjavama.