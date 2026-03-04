Mioković uzvraća udarac: Naša stranka traži smjenu Boškovića s smjesta dopredsjedavajućeg

Nakon što je pokrenuta procedura za smjenu predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Dragana Miokovića, Klub poslanika Naše stranke podnio je zahtjev za smjenu Mladena Boškovića s više funkcija u ovom domu.

U zahtjevu upućenom Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Komisiji za izbor i imenovanje te Stručnoj službi Doma, Naša stranka traži smjenu Boškovića s pozicije dopredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, kao i s funkcija predsjednika Komisije za izbor i imenovanja i predsjednika Ustavne komisije ovog doma.

Kako se navodi u dopisu koji je potpisao predsjednik Kluba poslanika Naše stranke Mirsad Čamdžić, zahtjev je podnesen u skladu s odredbama Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

U obrazloženju se navodi da je zahtjev HNS-a za smjenu Dragana Miokovića doveo u krizu rukovodstvo Predstavničkog doma, ali i funkcionisanje same institucije. Ističe se da je time otvorena i kriza parlamentarne većine, jer je, kako navode, posegnuto za najtežom političkom mjerom zbog izjave za koju je već upućeno javno izvinjenje.

„Ako je HNS spreman destabilizirati Dom i većinu uprkos preuzetoj odgovornosti i izvinjenju, onda mora preuzeti i političku odgovornost za posljedice takvog poteza. Upravo zato tražimo smjenu Mladena Boškovića kao predstavnika stranke koja je proizvela ovu institucionalnu krizu“, navodi se u obrazloženju.

Iz Naše stranke također ističu da pitanje principijelnosti ne može biti selektivno. Navode da se ne može tražiti smjena zbog jedne izjave za koju je upućeno izvinjenje, a istovremeno godinama prešućivati ili relativizirati izjave i postupke pojedinih zvaničnika HDZ-a kojima se, kako tvrde, negiraju ili umanjuju presuđeni zločini, osporavaju presude Haškog tribunala i rehabilitiraju ideološki obrasci fašizma.

Zbog toga smatraju da standardi političke odgovornosti moraju važiti jednako za sve političke aktere.