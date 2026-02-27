Mioković se i dalje ne miri s najavom njegove smjene: "Kad je riječ o Drugom svjetskom ratu, brišu se ideološke razlike SDA, HDZ-a i DF-a"

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Dragan Mioković ponovo je reagovao na najave da bi mogao biti smijenjen, poručivši da nije ni razočaran ni iznenađen stavom SDA i DF-a.
Mioković odbacuje tvrdnje da očekuje drugačije ponašanje opozicije.
„Niti sam razočaran niti imam očekivanja da SDA i DF glasaju suprotno od HDZ-a po pitanju moje smjene. Neistina je da jesam“, naveo je.
On tvrdi da se ne radi o klasičnoj opozicionoj logici, jer bi u tom slučaju politički refleksi bili drugačiji.
„Da je HDZ zatražio da me smijene zbog toga što sam bio na obilježavanju godišnjice brigade Armije RBiH koja je ratovala i protiv HVO-a, SDA i DF ih ne bi podržali. Čista opoziciona logika kaže da bi ih i u tom slučaju trebali podržati, ali ideološka pripadnost, ratna prošlost i politička pragmatika im to ne bi dozvolile“, naveo je.
Drugi svjetski rat kao tačka prelamanja
Mioković smatra da se političke razlike u savremenoj BiH često selektivno primjenjuju, posebno kada je riječ o historijskim temama.
„Kad se dođe do Drugog svjetskog rata, tu se ideološke razlike i zamjeranja, očigledno, stanjuju. Samo upozoravam na to ljude koji ih biraju“, poručio je.
U svom istupu otišao je i korak dalje, povlačeći paralelu sa političkim odnosima iz ranih devedesetih.
„To je ta politička šahovnica još od 1991., kad su vezali zastave. Kad HDZ dobije da igra crnim figurama, SDA je uvijek tu da im ih učini bijelim, kao i lažni građani koji na HDZ-u parazitiraju, evo, četvrti mandat“, naveo je.
„Peru crnilo Thompsona preko moje izjave“
Mioković tvrdi da se njegova izjava koristi kao politički alat za skretanje pažnje sa drugih tema.
„SDA i DF sada žele da saperu crnilo Thompsona i ustaškog pozdrava ‘Za dom spremni’, vandaliziranje partizanskog groblja i rušenje Veležovog spomenika s HDZ-a, preko moje izjave, za koju sam uputio izvinjenje“, naveo je.
Dodaje da se njegovo izvinjenje svjesno prešućuje.
„Naravno, oni to izvinjenje ne spominju, jer im ono remeti koncepciju“, zaključio je Mioković.
Podsjetimo, Mioković je izazvao masovno zgražanje i osude u javnosti nakon što je u programu uživo kazao da je na Bleiburgu 1945. malo Hrvata pobijeno, nakon čega je HDZ pokrenuo proceduru za njegovu smjenu.