Mioković se i dalje ne miri s najavom njegove smjene: "Kad je riječ o Drugom svjetskom ratu, brišu se ideološke razlike SDA, HDZ-a i DF-a"

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Dragan Mioković ponovo je reagovao na najave da bi mogao biti smijenjen, poručivši da nije ni razočaran ni iznenađen stavom SDA i DF-a.

Mioković odbacuje tvrdnje da očekuje drugačije ponašanje opozicije.

„Niti sam razočaran niti imam očekivanja da SDA i DF glasaju suprotno od HDZ-a po pitanju moje smjene. Neistina je da jesam“, naveo je.

On tvrdi da se ne radi o klasičnoj opozicionoj logici, jer bi u tom slučaju politički refleksi bili drugačiji.

„Da je HDZ zatražio da me smijene zbog toga što sam bio na obilježavanju godišnjice brigade Armije RBiH koja je ratovala i protiv HVO-a, SDA i DF ih ne bi podržali. Čista opoziciona logika kaže da bi ih i u tom slučaju trebali podržati, ali ideološka pripadnost, ratna prošlost i politička pragmatika im to ne bi dozvolile“, naveo je.