DF: Trojka uništila sezonu na Bjelašnici

Na Bjelašnici, u udarnom dijelu zimske turističke sezone, dio staza je zatvoren, a šestosjed, koji je ključni za skijalište, ne radi, i po informacijama koje imamo, neće proraditi do kraja sezone, saopćila je danas Demokratska fronta (DF) Sarajevo.

- Prije godinu dana, Skupština Kantona Sarajevo, glasovima zastupnika Trojke odobrila je višemilionsko kreditno zaduženje za ZOI ‘84, a danas neradom i diletantskim odnosom Trojke, zimska sezona je pod stečajem.

S jedne strane, kantonalna vlast nije pokazala sposobnost da očisti snijeg sa gradskih ulica u Sarajevu, a sa druge, snijeg na skijaškim stazama, gdje mu je i mjesto, nije uspio pomoći rukovodstvu ZOI ‘84 da iskoristi zimsku sezonu i pripremi sve za skijaše na Bjelašnici.

Ove zime, vladajuća Trojka nam je pokazala da i grad i planinu mogu onesposobiti zbog 40 centimetara snijega, iako je Kanton potrošio 50 miliona KM na Bjelašnicu - saopštio je DF Sarajevo.