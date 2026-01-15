CIK BiH nije dobio novac za prijevremene izbore u RS

Istekao je rok u kojem je Ministarstvo finansija i trezora BiH trebalo osigurati 600.000 KM za održavanje ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

S obzirom na nametnute odluke od strane visokog predstavnika, koje podrazumijevaju da odluku o isplati novca može potpisati i zamjenik ministra finansija i trezora u slučaju da to ne uradi ministar, može se očekivati da već danas Muhamed Hasanović, zamjenik ministra finansija i trezora, potpiše takvu odluku.

Inače, Hasanović je, a nakon što Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora BiH, po ranijem zahtjevu CIK-a nije osigurao novac za održavanje prijevremenih izbora, također potpisao takvu odluku.

Naime, CIK je odluku o raspisivanju ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske donio zadnji dan stare godine. Po Izbornom zakonu BiH, Ministarstvo finansija i trezora ima rok od 15 dana da obezbijedi taj novac, a taj rok ističe danas.

Podsjećanja radi, nakon što je Milorad Dodik, tadašnji predsjednik Republike Srpske, osuđen na kaznu zatvora od godinu dana i šest godina zabrane obavljanja javnih funkcija, Centralna izborna komisija BiH oduzela mu je mandat predsjednika.

Nakon toga CIK je donio odluku o održavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske i zakazao ih za 23. novembar. Na tim izborima najozbiljniji kandidati su bili Siniša Karan (SNSD) i Branko Blanuša (SDS), a CIK je mjesec dana nakon izbora utvrdio da je sa oko 9.500 glasova razlike pobijedio Karan.

Da bi ta odluka CIK-a bila konačna, neophodno je da se ti rezultati i potvrde, CIK je nakon utvrđivanja rezultata i nakon žalbi političkih subjekata odlučio da ponovi izbore na 136 biračkih mjesta u 17 lokalnih zajednica.

Pravo glasa imaće oko 85.000 građana

Najviše nepravilnosti utvrđeno je u Zvorniku, gdje će izbori biti ponovljeni na čak 53 biračka mjesta, a pravo glasa će imati 35.533 birača. Izbori su poništeni i na brojnim biračkim mjestima u Doboju, tačnije na njih 31, a pravo glasa tu ima 17.764 građana.

U Laktašima izbori su poništeni na 24 biračka mjesta, a u toj lokalnoj zajednici pravo glasa moći će iskoristiti više od 17.000 birača.

Najveći broj nepravilnosti odnosi se na glasanje birača bez važećih ličnih dokumenata, a sve te nepravilnosti biće proslijeđene Tužilaštvu Bosne i Hercegovine na postupanje.