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DŽENAZA U PETAK

Preminuo 26-godišnji vozač kamiona Admir Huremović

Bio je aktivan član vozačke zajednice, kolega na kojeg se uvijek moglo računati, ali i veliki humanitarac

Preminuo vozač kamiona Admir Huremović. Facebook/teretnjaci.ba

Z. V.

15.1.2026

Kompletnu transportnu i vozačku zajednicu u Bosni i Hercegovini potresla je vijest o preranoj smrti Admira Huremovića, zvanog Hurem, vozača firme Oniks Transporti iz Tešnja.

Admir Huremović je preminuo u srijedu, 14. januara 2026. godine, u 26. godini života, ostavivši iza sebe porodicu, prijatelje, kolege i brojne ljude koji su ga poznavali i poštovali.

Bio je aktivan član vozačke zajednice, kolega na kojeg se uvijek moglo računati, ali i veliki humanitarac. Bez potrebe za isticanjem, učestvovao je u brojnim humanitarnim akcijama, redovno uplaćujući dobrovoljne priloge i pomažući drugima. U kratkom životnom vijeku, Admir se ostvario kao čovjek, kolega i prijatelj, ostavivši snažan trag među ljudima koji su ga poznavali.

Njegov odlazak posebno je potresao kolege vozače, koji se danas, na Svjetski dan vozača, u tišini i s tugom opraštaju od svog mladog kolege. Kako poručuju, ovako tužan Dan vozača dugo se ne pamti.

Prema informacijama sa smrtovnice, dženaza-namaz i ukop Admira Huremovića klanjat će se u petak, 16. januara 2026. godine, u 14:30 sati, poslije ikindije-namaza, na mezarju “Bobovac” u Medakovu, a polazak je ispred džamije Medakovo nakon ikindije-namaza.


Smrtovnica Admir Huremović. Facebook/ Teretnjaci.ba

U žalosti su ostali otac Nedžad, majka Fatima, brat Asmir sa suprugom Nedinom, djevojka Emina Mešić sa porodicom, nana Fatima, amidže, tetke, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

# VOZAČI
# BIH
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